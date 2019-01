Sund & Bælt gav grønt lys til øl-tog

Godstoget fyldt med øl fra Carlsberg havde fået tilladelse til at køre over Storebæltsbroen onsdag morgen.

Det fortæller Jan Wildau, som er vicepræsident i Deutsche Bahn Scandinavia, til eb.dk.

- Det var desværre vores tog, som var involveret i en ulykke på Storebæltsbroen, siger Jan Wildau.

Han oplyser videre, at det er Sund & Bælt, der vurderer, hvornår biler og tog kan køre over broen. Og dermed også det godstog, der blev årsag til dødsulykken, da dele af taget fra en af godsvognene ramte et passagertog, så toget måtte lave en meget hård opbremsning.

Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Verletzten des Zugunglücks in #Dänemark sowie deren Angehörigen. — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) January 2, 2019

Forskel på restriktioner

Teknisk chef hos Sund & Bælt, Kim Agersø Nielsen, oplyser til Ekstra Bladet, at årsagen til ulykken kan findes i, at der var stor forskel på restriktionerne på lav- og højbroen.

- Der var ikke en vind på vestbroen, som gjorde, at der var restriktioner på togdriften. Der var i nat stor forskel på vindforholdene på vestbroen og østbroen. Biltrafikken var lukket på grund af vindforholdene på østbroen, siger han til avisens hjemmeside.

Fyns Politi har bekræftet, at ulykken foreløbigt har kostet seks mennesker livet, mens 16 er såret.