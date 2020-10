Togulykken på Storebæltsbroen - Vi var rustet til en hændelse som denne

Det er nogle følelser man ikke er vant til Rune Johansen, brandmand, Falck Nyborg

Fredag modtog 35 brandfolk og frivillige Den Danske Redningsberedskabspris for deres indsats ved katastrofen på Storebæltsbroen den 2. januar 2019.

En sættevogn fra et godstog ramte et modkørende passagertog på Storebæltsbroen. Det kostede otte passagerer livet, 16 blev kvæstede, mens 132 personer måtte evakueres mens stormen "Alfrida" rasede.

Ulykken er siden omtalt som den værste togulykke i Danmark i 30 år.

Prisen blev uddelt i Nyborg og blandt modtagerne er der 28 brandmænd fra Falck i Nyborg, Slagelse og Korsør.

Indsatsen under katastrofen blev vanskeliggjort af nedfaldne køreledninger, voldsomme skader på passagertoget, tilskadekomne passagerer og særdeles vanskelige vejr- og arbejdsforhold på Storebæltsbroen.

Øvelser sad på rygraden

I en video produceret af Falck fortæller to brandfolk fra Nyborg om, hvordan de oplevede situationen, da de ankom til ulykkesstedet.

30-årige Rune Johansen, som arbejder på deltid, som brandmand hos Falck i Nyborg, fortæller, at det er først, da han ankommer og kan se og hele fronten på toget er trykket ind, at det går op for ham, at "det her er ikke bare en øvelse".

- Det er alvor og det er noget møg, siger Rune Johansen.

Han fortæller også, at brandfolkene i tre år har øvet på, at en lignende katastrofe kunne indtræffe.

- Al den øvelse, vi har fået, den sad jo på rygraden. Vi var rustet til en hændelse som denne.

Her snart to år efter indsatsen er de involverede brandfolk stadig påvirket psykisk - selvom mange efterfølgende gik til psykolog.

- Det er nogle følelser man ikke er vant til, siger Rune Johansen.

Selvom der var øvet på en lignende situation i tre år, så er det ikke noget man kan forberede brandfolkene på - ingen kan vide, hvad der møder dem.

I indstillingen til prisen bruges der da også ord som "ekstreme arbejdsvilkår" og "enestående indsats".

- Det er det, vores job er. Det er det, vi går ind til. Jeg er bare glad at kunne yde den ekstra indsast man nu er her for at yde, siger Rune Johansen.

Togfører hædret

For en måned siden blev Bjarne Vesterbrandt hædret af Fyns Politi. Bjarne Vesterbrandt befandt sig i det forreste togsæt, da ulykke indtraf.

Han blev hædret for sine modige handlinger under ulykken. Det var ham, der kontaktede alarmcentralen, og under opkaldet, som varede lige under en time, bevarede han roen, selvom situationen var hektisk, lød en af politiets begrundelser.

Vindstød af stormstyrke

Ifølge Havarikommissionens endelige rapport fra december 2019 var der flere årsager til ulykken.

En af dem var at sættevognstraileren på godstoget var ikke låst fast, og derfor kunne den blæse af og ramme IC4-toget.

Og netop den morgen blæste det med vindstød af stormstyrke fra nord, da godstoget kørte ind på Storebæltsforbindelsens vestbro mellem Sprogø og Fyn.

Modtagerne af Den Danske Redningsberedskabspris Foto: Jeanette Torndahl Fournier

