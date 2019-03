Politiet mangler vidner: Tasketyv skubbede ældre kvinde omkuld

Omkring klokken 15 mandag eftermiddag blev en 74-årig kvinde udsat for et røveri i krydset mellem Sommerfuglevej og Torpgårdsvej i Hjallese. Her blev hun væltet omkuld af en mand, som frarøvede kvinden sin pung.

Det fortæller vagthavende ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

- Vi leder efter ham på livet løs ude i området. Hvis nogen har set en man med det signalement rende rundt, så er vi meget interesserede i at høre om det. Manden har skubbet kvinden omkuld og taget tasken fra hende, og det betegner vi som et røveri, siger han til TV 2/Fyn.

Den efterlyste gerningsmand beskrives som cirka 35 år gammel og omkring 165-170 centimeter høj. Han er af afrikansk afstamning og var iført en sort hættetrøje på gerningstidspunktet.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114, hvis du har oplysninger i sagen.