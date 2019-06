Tidlig prognose melder om ekstremt vejr på Tinderbox

Om en uge går det løs med musik i verdensklasse i Tusindårsskoven i Odense, når den fjerde udgave af Tinderbox skydes i gang.

Vejret på Fyn har i løbet af den seneste uge budt på sommervarme, torden og skybrud, og tidlige prognoser fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, tyder på, at det om torsdagen - på festivalens åbningsdag - kan blive op til 31 grader, mens fredagen vil regne væk med omkring 15 millimeter regn og blot 20 grader.

Selv om det er en tidlig prognose, der kan nå at ændre sig mange gange endnu, forsikrer Tinderbox, at der er styr på sikkerheden i tilfælde af ekstremt vejr.

- Vi føler os godt klædt på, siger talsmand på Tinderbox John Fogde til TV 2/Fyn.

- Hvis det bliver rigtig varmt, gør vi det samme som sidste år. Vi opfordrer gæsterne til at tage genopfyldelige drikkedunke med hjemmefra, og så vil det være muligt at få gratis drikkevand hele dagen på Tinderbox, forklarer John Fogde.

Det kan blive rigtig varmt og rigtig vådt, når Tinderbox afvikles i næste uge fra 27. til 29. juni. Foto: DMI

Kraftig regn eller skybrud

Herudover vil festivalen løbende informere gæsterne via sociale medier om, at de skal passe på sig selv ved eksempelvis at smøre sig ind i solcreme, og hvis der skulle ske noget, står samaritter klar til at hjælpe på festivalpladsen.

I forhold til kraftigt regnvejr eller et potentielt skybrud er Tinderbox også klar med et beredskab.

- Vi er i gang med at gøre stierne klar. Vi har adgang til flis, som sikrer, at folk får en god festival, siger John Fogde.

Hvad gør I i tilfælde af et voldsomt tordenvejr?

- Det har vi prøvet før i 2016. Der var lyn og torden tæt på. Der startede vi med at flytte folk fra vores cocktailbar, der ligger det højeste sted på pladsen, og så blev den lukket ned. Skulle der nærme sig et tordenvejr, har vi en sikkerhedsplan klar, forsikrer John Fogde, der fortæller, at arrangørerne løbende holder øje med, hvordan vejret udvikler sig.

Hvis det går rigtigt voldsomt for sig, kan det ikke udelukkes, at festivalpladsen skal evakueres.

Tinderbox forventer op mod 45.000 gæster om dagen i Tusindårsskoven, hvor blandt andre Neil Young og Miley Cyrus er hovednavne. Tinderbox afvikles fra 27. til 29. juni.