Tinderbox Band Battle: Den første vinder er fundet

Fem bands fyrede den af tirsdag aften for en plads på årets Tinderbox. Juryens valg faldt på et one-man-band.

Fem musikere og bands, der bød på alt fra urbant til elektropop og rock, gav den alt, hvad de havde på Musikhuset Posten tirsdag aften. De dystede til Tinderbox Band Battle om én af de tre eftertragtede pladser på scenen, når festivalen Tinderbox 2018 løber af stablen.

Efter tre velkomponerede timer var juryen overbevist. Valget faldt på singer-songwriter Markus Valentin - aftenens eneste musiker, der gik på scenen alene.

- Ahhh tak. Hvad mere kan man sige? sagde Markus Valentin lige efter offentliggørelsen.

Hvis det er niveauet for hele Tinderbox Band Battle, så bliver det to gode aftenener - de næste par aftener. John Fogde, pressechef for Tinderbox

Juryens bedømmelse

I juryen sidder repræsentanter fra Tinderbox, Beatbox Entertainment, TV 2 /Fyn og det pågældende spillested. Ved denne første finaleaften blev der af juryen lagt vægt på musikernes optræden, sange og potentiale, da de skulle finde Tinderbox Band Battles første vinder.

- Det tog lige lidt tid, men jeg er stolt af at kunne sige, at det er en enig jury, der sender vinderen til Tinderbox til sommer, sagde John Fogde, der er pressechef for Tinderbox.

- Hvis det er niveauet for hele Tinderbox Band Battle, så bliver det to gode aftenener - de næste par aftener på Studenterhuset og Kansas City.

Se finalerne direkte

Det var den første af tre finaleaftenener, der fandt sted tirsdag på Musikhuset Posten.

Onsdag den 11. april klokken 20.50 vil anden finale blive afholdt på Studenterhus Odense og den 12. april fra klokken 20.50 bliver den sidste finale afholdt på Kansas City.

Til hver finaleaften vil fem bands dyste om en plads på Tinderbox 2018, og dermed vil der i sidste ende være tre fynske vinderbands.

Der er gratis entré til alle tre arrangementer, men hvis du foretrækker at nyde musikken på farten, sender TV 2/ Fyn alle finaler direkte på Facebook, vores hjemmeside og på TV 2/ Fyn Nyhedskanalen.

