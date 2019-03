Tør fredag uden ret meget sol

Fredagsvejret bliver endnu en omgang gråvejr, hvor der først på dagen er risiko for tåge flere steder på Fyn.

- Det bliver mere og mere gråt, som dagen skrider frem, siger Andreas Nyholm.

Temperaturen fejler til gengæld ikke noget her fra morgenstunden, hvor det er omkring seks grader de fleste steder.

- Men vær opmærksom, for der kan godt være tåge derude i landskabet, siger Andreas Nyholm.

På Storebælt advarer de fredag morgen også om tåge, der har medført sigtbarhed på ned til 100 meter.

Fredagen bliver generelt mest gråt i gråt og uden plads til ret meget sol.

- Det er mest skyet, men op af eftermiddagen siger prognoserne, at der kan komme åbninger. Så der er en chance for at det kan lysne, og at der kan komme nogle blå sprækker. Men meget solskin tror vi desværre ikke på, siger Andreas Nyholm.

Det bliver varmest på den nordlige halvdel af Fyn, hvor temperaturen kan komme op på ti grader. Resten af Fyn må nøjes med otte graders varme.