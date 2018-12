Skal du med tog eller bus? Travle rejsedage i vente på Fyn

Dagene omkring jul er blandt årets travleste rejsedage. Som bekendt falder juleaften i år på en mandag, og med en weekend lige op til den store dag fordeler juletrafikken sig over flere dage.

DSB forventer, at der vil være ekstra mange passagerer i togene på især to dage op mod jul. Det drejer sig om fredag den 21. december og lillejuleaften.

Passagerer rådes til at bestille pladsbillet, hvis de vil være sikre på at kunne sidde ned hele vejen.

Busser holder stille juleaften

Inden jul er togene mest fyldte over Fyn i retning mod Jylland. Det skyldes, at mange københavnere vælger at rejse hjem til familien i det jyske i julen.

Lillejuleaften og juleaften kører DSB's tog efter lørdagskøreplanen. Juledag og anden juledag kører togene efter søndagskøreplanen.

På Fyn kører busserne også efter søndagskøreplanen juleaften, juledag og anden juledag. Juleaften holder flere busser dog pause mellem klokken 17 og 22, oplyser Fynbus.

Tjek Rejseplanen, hvis du vil se, præcis hvordan din busrute kører de enkelte dage.