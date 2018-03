Truende konflikt: Her kan strejken ramme dig

Flere organisationer har nu udpeget de arbejdspladser, hvor deres medlemmer skal nedlægge arbejdet under konflikt. Du kan få hele overblikket her.

Ansatte i stat, regioner og kommuner skal nedlægge deres arbejde fra 4. april, hvis ikke det lykkes at forhandle nye overenskomster.

Det ligger fast i forhold til den plan for en storstrejke, som de offentligt ansattes fagforeninger offentliggjorde tirsdag. Forligsinstitutionen, som er den institution, der har til opgave at bistå ved interessekonflikter på arbejdsmarkedet, kan dog trække parterne til forhandlingsbordet og udskyde en konflikt i to gange 14 dage.

Konflikten vil dermed træde i kraft i begyndelsen af maj.

TV 2/Fyn har lavet et kort, som giver dig et fuldt overblik, så du kan se, hvilke institutioner og kommuner der er udvalgt.

Hvis ikke du kan se kortet, kan du finde det her.

Arbejdspladser udtrukket til konflikt i Nyborg kommune 4kløverskolens sfo - afd. Ørbæk

4kløverskolens sfo - afd. Frørup

Aktivhuset hyrdegyden

Birkhovedskolen

Birkhovedskolens sfo

Danehofskolen/ sfo -afd.

Nyborg Danehofskolen/ sfo-afd.

Vinding Nyborgområdets ungdomsskole

Støttepædagogkorpset i nyborg

Vibeskolens sfo - afd. Aunslev

Vibeskolens sfo -afd. Ullerslev I Nyborg Kommune er der både skoler og fritidsordninger på samme adresse som skal strejke:

