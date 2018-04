Tusindvis af fynboer har allerede stemt - fire projekter kæmper om en million

I løbet af den næste uges tid vil det blive afgjort, hvilket af fire forskningsprojekter der skal vinde en million kroner. Du kan nå at stemme endnu.

Søndag aften blev afstemningen til Et Sundere Fyn skudt i gang. Fire sundhedsprojekter kæmper om fynboernes opbakning til at vinde en million kroner.

Allerede dagen derpå har tusindvis af fynboer stemt (se, hvordan du stemmer via sms i videoen herunder). Et af forskningsprojekterne har allerede rundet flere end 1.000 sms-stemmer.

De fire projekter er: hormonforskning, stressforskning, forskning i stofskifte og telemedicin.

Hormonforskningsprojektet går ud på at kortlægge sammenhængen mellem børns intelligens og hormonforstyrrende stoffer (læs mere om projektet). Hvis du mener, at dette projekt skal vinde en forskningsmillion, så send en sms til 1999, og skriv i tekstfeltet "Sundhed hormon".

Stressforskning skal ved hjælp af data og billeder af stress i hjernen afklare, om stress er arveligt (læs mere om projektet). Hvis du mener, at dette projekt skal vinde en forskningsmillion, så send en sms til 1999, og skriv i tekstfeltet "Sundhed stress".

Forskning i stofskifte er vigtig, fordi seks procent af alle kvinder har for lavt stofskifte og kommer i livslang behandling. Forskere vil for første gang undersøge, om tilskud med selen har en gavnlig effekt på stofskiftepatienter (læs mere om projektet). Hvis du mener, at dette projekt skal vinde en forskningsmillion, så send en sms til 1999, og skriv i tekstfeltet "Sundhed stofskifte".

Telemedicin fokuserer på, at fremtidens patienter i højere grad skal hjælpes via en tablet. Forskerne vil undersøge, hvordan man bedst giver patienter den nødvendige rådgivning og vejledning elektronisk (læs mere om projektet). Hvis du mener, at dette projekt skal vinde en forskningsmillion, så send en sms til 1999, og skriv i tekstfeltet "Sundhed tele".

Du kan kun stemme én gang.

Afstemningen løber helt frem til mandag den 23. april, hvor vinderen afsløres direkte på TV 2/Fyn Nyhedskanalen og tv2fyn.dk i et awardshow, der sendes fra klokken 18.

Herunder kan du høre forskerne for de respektive projekter forklare, hvorfor du skal give din stemme til netop deres projekt:

