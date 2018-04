Tv-dokumentar har givet flere tip om stenkast

Fyns Politi skal til at undersøge 12 nye tip efter dokumentarudsendelse om stenkastdrabet på den fynske motorvej.

En tv-dokumentarudsendelse om stenkastdrabet på den fynske motorvej har givet kastet flere tip af sig. Materialet er til dels indsamlet af TV 2/Fyn og til dels af Station 2.

- Efter dokumentaren blev vist, har vi indtil videre fået 12 nye henvendelser fra fynske borgere, siger Per Lydiksen Laursen, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi til Fyens Stiftstidende.

Han ønsker dog ikke at uddybe over for avisen, om der er tale om brugbare tip, men fortæller, at de skal have ro til at afprøve oplysningerne, før de går ud med eventuelt nyt i sagen.

800 afhøringer

Og det er en langvarig efterforskning uden afgørende gennembrud, vicepolitiinspektøren kan se tilbage på.

På trods af fund af dna-spor, over 1200 henvendelser fra offentligheden og op mod 800 afhøringer er det ikke lykkedes for politiet at fange drabsmanden, selvom der er gået mere end halvandet år.

Ved stenkastet omkom en 33-årig tysk mor, da den 40 kilo tunge betonflise røg ned i familiens bil på vej ind under motorvejsbroen ved Langesøvej. Hendes 36-årige mand kom alvorligt til skade, mens deres femårige søn slap uskadt.

Blind og uden hukommelse

Manden bor nu hos sine forældre og kan ikke klare sig uden hjælp. Han er blind og har store problemer med at huske. Til tider kan han ikke genkende selv sine allernærmeste pårørende.

- Vi kan ikke tale sammen om de oplevelser, vi har haft sammen. Vi kan ikke kan hygge os, feste og gå ud sammen. Når jeg besøger ham, siger han nogle gange slet ingenting. Han sidder bare og vil ikke tale med mig. Jeg mangler min bror. Han er her ikke mere. Det er skrækkeligt, har hans søster Irina Wertz efterfølgende fortalt TV 2.

Siden 2008 har der været kastet sten ned på Fynske Motorvej otte gange.

Fyns Politi kobler fire af sagerne sammen. Det gælder et stenkast i januar 2016, stenkastet, der syv måneder senere dræbte den tyske mor og kvæstede hendes mand, en sag fra september 2017 og det seneste stenkast i december 2017.