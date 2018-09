Tyskere på jagt efter fynsk robotsnilde

Fynske robotfirmaer tiltrækker investorer, mens kineserne lurer i kulissen.

Den fynske robotbranche viser sig frem fra sin bedste side i disse dage.

Der er nemlig rige kapitalfonde og andre investorer på frierfødder på Odenses robotmesse. Og flere af dem er tyske.

Tyskland samarbejder allerede med en række virksomheder fra den fynske robotklynge, men de leder også efter nye innovative små og mellemstore virksomheder at investere i.

Fra Tyskland kommer blandt andet projektlederen fra det anerkendte tyske universitet Det Tekniske Universitet i München (TUM), Adam Schmidt.

Christina Boutrup, der er en af hovedtalerne på robotmessen onsdag. Hun har netop udgivet bogen Den store Tech-revolution. Foto: Forfatterbillede fra Den store Tech.revolution.

Blandt flere store internationale kapitalinteresser deltager også den tyske kapitalfond BTOV.

Fonden har 375 millioner euro og har fornylig etableret en ny fond i samarbejde med danske Business Angels, der har målrettet fokus på den danske robotklynge.

Kineserne lurer efter at gøre det billigere

Mens europæiske investorer sværmer om den fynske robotbranche, er branchen dog også udfordret af kinesiske konkurrenter.

Kina-ekspert og forfatter Christina Boutrup, der er en af hovedtalerne på robotmessen i Odense Congress Center onsdag, har netop udgivet sin nye bog "Den store Tech-revolution".

I bogen slår hun blandt andet fast, at fynske robotfirmaer som Universal Robot og Mobile Industrial Robots er i fare for at blive kopieret af kinesiske konkurrenter, der kan sælge produkterne til væsentlige lavere priser.

Kvaliteten er måske også lavere, men de kommer ud til et bredere marked.

Begge firmaer, der i dag er ejet af amerikanske Teradyne, fik også bud fra kinesere, men valgte altså det amerikanske ejerskab.

Kinesiske investorer har dog allerede købt sig ind i andre danske robotvirksomheder bl.a. fynske Blue Ocean Robotics og Blue Workforce.

