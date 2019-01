Stadig i den tunge ende: Uændret ledighed i Odense

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den såkaldte sæsonkorrigerede ledighed i Odense Kommune i november lå på i alt 4.566 fuldtidspersoner.

Det svarer til 4,9 procent af arbejdsstyrken i Odense Kommune.

Tallene betyder, at ledighedsprocenten i Odense er uændret fra oktober til november. Kommunen halter dog stadig langt efter de kommuner, hvor flest er i beskæftigelse.

Det store fald i ledigheden det seneste år giver mig håb for, at vi nok skal komme endnu længere ned Brian Dybro

For hele landet er ledighedsprocenten også uændret fra oktober til november. Ledighedsprocenten for hele landet er 3,9 procent i november. På hele Fyn er tallet 4,3 procent.

Bedste placering på listen blandt de fynske kommuner har Middelfart, hvor der til sammenligning er 3,0 procent ledige.

Tilfreds rådmand

Og på trods af at Odense Kommune altså ligger i den tunge ende, så er rådmand Brian Dybro (SF) godt tilfreds med antallet af ledige i kommunen.

- Vi holder fast i det magiske firtal, og det er jeg sådan set glad for. Det store fald i ledigheden det seneste år giver mig håb for, at vi nok skal komme endnu længere ned, og det kommer vi til at fortsætte med at arbejde for i det nye år, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

Målt efter de nyeste tal har Odense niendeflest ledige målt i procent. I oktober havde Odense landets ottendehøjeste ledighedsprocent, og kommunen rykker med en plads frem på listen.

Den aktuelle ledighedsprocent var ved udgangen af november 4,6 procent svarende til 4.331 fuldtidspersoner.