Udfordret beredskab: Usædvanlig ild på Æbelø

Afbrændingsforbuddet har sendt Beredskab Fyn på mange brandslukninger, og fredag blev en usædvanlig én af slagsen.

Fredag eftermiddag blev Beredskab Fyn kald ud til en opgave af mere sjælden karakter.

Medlingen kom fra nogle forbipasserende havde set, at der var antændt bål på Æbelø.

En usædvanlig melding, lyder det fra viceberedskabsdirektør René Cording fra Beredskab Fyn.

- Det var en usædvanlig opgave. Det har været svært at komme til øen. Der er jo ikke noget beredskab på Æbelø, kun det fornødne brandslukning materiel, siger René Cording.

Læs også Pas på hvor du smider cigaretten: Op mod ti fynske naturbrande om dagen

Æbelø er en af de 20 danske ubeboede øer og derfor oplever Beredskab Fyn sjældent udrykninger til øen. Der blev sendt mænd afsted fra to stationer.

- Vi tog afsted ni mand fra havnene i Bogense og Otterup. Vi tager sådan nogle brande meget alvorligt. Det er meget tørt derude, så der går ikke længe før ild breder sig, siger René Cording.

Det tog beredskabet en halv time at nå frem til bålet på stranden, hvor en gruppe unge mennesker havde antændt bål på trods af afbrændingsforbuddet.

- Heldigvis havde bålet ikke nået at brede sig, men vi fik det slukket. Vi oplever desværre mange, der antænder blå på trods af forbuddet. Det kan være utrolig farligt. Derfor opfordrer vi folk til at respektere afbrændingsforbuddet og lade være med at have åben ild.

Læs også Afbrændingsforbud genindføres på hele Fyn