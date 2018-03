Udvikling ved at vende: Nye job og tilflyttere til Langeland

Langeland har gennem de sidste mange år været ramt af den ene dårlige nyhed efter den anden. Indbyggertallet raslede ned, boliger stod tomme, og virksomheder lukkede og fyrede medarbejderne. Men nu er der tegn på, at udviklingen begynder at gå den anden vej.

Tendensen med at danskerne flytter fra byerne til landområderne kan nu også mærkes på Langeland. For andet år i træk stiger indbyggertallet i kommunen.

I 2017 er 748 personer flyttet til Langeland Kommune fra andre dele af Danmark, mens 625 personer er flyttet fra Langeland. Det giver en såkaldt nettotilflytning af danskere på 123 personer sidste år, og det er rekord.

Og de mange nye indbyggere glæder øens borgmester.

- Det er en gave til en borgmester at få nogle tal, der viser, at vi nu for andet år i træk har plus på bundlinien i forhold til vores befolkningstal, siger den nyvalgte borgmester Tonni Hansen, SF, til TV 2/Fyn.

I 2010 åbnede Ørstedskolen i Rudkøbing som en af landets mest moderne skole, og de nærliggende parcelhusgrunde i Ørstedbyen skulle så tiltrække nye tilflyttere. Men finanskrisen slog den drøm i stykker. Foto: Ole Holbech

Gang i boligmarkedet

Når det gælder boligmarkedet på Langeland er der også ved at komme gang i udviklingen.

I 2010 åbnede Ørstedskolen i Rudkøbing som en af landets mest moderne skoler, og de nærliggende parcelhusgrunde i Ørstedbyen skulle så tiltrække nye tilflyttere. Men finanskrisen slog den drøm istykker.

Men nu er der kommet bevægelse i boligmarkedet på Langeland, og en familie, der har fået solgt deres gamle hus på øen, er nu ved at bygge et helt nyt parcelhus i Ørstedbyen.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at hovedparten af de nye indbyggere kommer fra Svendborg Kommune, Odense Kommune og Hovedstaden.

En familie, der har fået solgt deres gamle hus på øen, er nu ved at bygge et helt nyt parcelhus i Ørstedbyen. Foto: Ole Holbech

Får mere for pengene

Hos ejendomsmæglerfirmaet EDC i Rudkøbing kan de godt mærke, at der er kommet mere gang i boligmarket på øen.

- Der er efterspørgsel efter både de tradtionelle parcelhuse og også villaer med havudsigt i vores havnebyer til fornuftige penge, siger ejendomsmægler Benny Boesgaard fra EDC Langeland.

To tredjedele af de villaer, som ejendomsmæglerfirmaet har formidlet i de sidste tre måneder, er netop til familier fra Svendborg, som har købt hus på Langeland.

- Her kan de skære mindst en trejdedel af prisen på huset i forhold til priserne i Svendborg, siger Benny Boesgaard.

I 2016 flyttede produktionen med 70 arbejdspladser fra Nr. Lyndelse til Rudkøbing. Siden er det gået rygende stærkt. I dag er omsætningen fordoblet, og der er nu 200 ansatte på Dencam. Foto: Ole Holbech

Flyttede produktion til Rudkøbing

Altafgørende for udviklingen på Langeland er, at der er arbejde at få. Og her har den nytilflyttede virksomhed Dencam sat gang i noget. I 2016 flyttede produktionen med 70 arbejdspladser fra Nr. Lyndelse til Rudkøbing.

Siden er det gået rygende stærkt. I dag er omsætningen fordoblet, og der er nu 200 ansatte på Dencam. Dencam laver forme til vindmøllevinger til nogle af verdens største procucenter af vindmøller.

- Vi har gennem flere år ledt efter nogle bygninger, som var meget store. Vores produktion fylder rigtigt meget. og så opdagede vi, at der her på Langeland stod de helt rigtige bygninger tomme, fortæller direktør Jens Andersen fra Dencam.

Bygningerne har tidligere rummet en produktion fra vindmølleproducenten Vestas og senest produktion af vindmølletårne til Andresen Towers.

- Vi har mange svejsere ansat her. Men vi har også mange, der har erfaring med composit- og epoxyproduktion. Det kan være svært at finde på Langeland, fortæller direktør Jens Andersen fra Dencam. Foto: Ole Holbech

Ansætter lokale og udlændinge

De 200 ansatte på Dencam kommer både fra Langeland og Fyn, men mange kommer også fra udlandet.

- Vi har mange svejsere ansat her. Men vi har også mange, der har erfaring med composit- og epoxyproduktion. Det kan være svært at finde på Langeland. Derfor har vi mange medarbejdere fra Polen, der har erfaring fra skibsindustrien, fortæller direktør Jens Andersen fra Dencam.

Nogle af de udenlandske medarbejdere har nu fundet en bolig på Langeland og har flyttet ægtefælle og børn med.

