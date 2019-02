Ung mand fra Fyn smittet med mæslinger efter skiferie

To danskere er blevet smittet af mæslinger efter rejse i samme skiområde i Frankrig.

Det oplyser afdelingslæge Peter Henrik Andersen Statens Serum Institut.

Der er tale om skiområdet Val Thorens, hvor der er sket et udbrud af mæslinger.

- De to tilfælde, der er påvist inden for den sidste uge, begge har været på skiferie i Frankrig, i det populære skiområde Val Thorens.

- Det passer med, at vi i går aftes har fået information om, at der er påvist et udbrud af mæslinger i lige præcis det område Val Thorens. Så der er åbenbart en øget risiko for mæslinger i det område i øjeblikket, siger afdelingslægen.

Fakta om vaccination De fleste voksne født før 1975 vil have haft mæslinger og vil dermed være beskyttet mod sygdommen.



Derudover blev der fra 1987 iværksat et generelt vaccinationsprogram mod mæslinger.



Vaccinationsprogrammet omfatter et tilbud om vaccination, når barnet er 15 måneder gammelt, og når det er fire år gammelt. Hvis et barn har fulgt det danske børnevaccinationsprogram og er MFR-vaccineret, kan barnet regnes for beskyttet mod mæslinger.



Nogle børn er dog ikke vaccinerede - enten fordi de på grund af anden sygdom eller svækket immunforsvar ikke kan tåle vaccinen, eller fordi denne er fravalgt. Disse ikke-vaccinerede børn tilhører derfor sammen med yngre voksne den mest udsatte gruppe for at få sygdommen. Kilde: Region Syddanmark

Skal du på skiferie i Frankrig?

Statens Serum Institut opfordrer derfor til, at danskere, der skal på skiferie i Val Thorens, sørger for at blive vaccineret, hvis de ikke allerede er det eller har haft mæslinger.

- Man skal lige tjekke, at man er blevet vaccineret mod mæslinger. Hvis ikke man er blevet det, skal man skynde sig ned og blive vaccineret, siger Peter Henrik Andersen.

De smittede danskere er en kvinde i 50'erne fra Rudersdal Kommune og en yngre mand fra Fyn.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser tirsdag om tilfældet fra Rudersdal. Kvinden har opholdt sig i et venteværelse hos egen læge med andre patienter.

Meget smitsomt

Mæslinger er meget smitsomt, og personer, der har siddet i venteværelse med den smittede, bliver derfor kontaktet og får tilbud om relevant behandling.

Hvad er mæslinger? Mæslinger er en akut virussygdom, der giver høj feber, hoste, forkølelse og øjenirritation, og tre-syv dage efter de første symptomer har vist sig, får man et storplettet udslæt, der breder sig ned over kroppen, oplyser Region Syddanmark. Der går 8-11 dage fra smittedagen, til de første symptomer viser sig, og patienter kan smitte fra de første symptomer viser sig indtil fem dage efter fremkomst af udslæt, og sygdommen er mest smitsom, lige før udslættet viser sig. Sygdommen er normalt overstået efter en uges tid, men man er ofte træt og uoplagt i længere tid bagefter. Komplikationer i form af andre infektioner, eksempelvis lungebetændelse, kan støde til. En alvorlig, men sjælden komplikation er hjernebetændelse. Kilde: Region Syddanmark

Kvinden fra Rudersdal har ikke fået vaccinen mod mæslinger og heller ikke har haft mæslinger som barn.

- Mæslinger er først indført i børnevaccinationsprogrammet i 1987. Derfor er en stor andel af befolkningen, der er født før det tidspunkt, ikke vaccineret mod mæslinger.

- De fleste af dem har haft sygdommen, men de, der ikke har, kan risikere at blive smittet, siger Hanne Borch-Christensen, overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, i en pressemeddelelse.

Smittet tidligere i februar

Tidligere i februar oplyste Statens Serum Institut om et andet tilfælde af mæslinger. Det var en yngre mand fra Fyn.

Siden 1. april 2018 har det for alle været muligt at blive vaccineret gratis mod mæslinger.

- Så for voksne, der ikke har haft sygdommen, er det en rigtig god idé at få vaccinen, siger Hanne Borch-Christensen.

Hun peger på, at smittede med mæslinger risikerer alvorlige komplikationer som mellemørebetændelse, lungebetændelse eller hjernehindebetændelse.

Styrelsen skriver, at hvis man har symptomer på mæslinger og ikke er vaccineret eller har haft sygdommen, skal man ringe til sin læge.

Man skal ikke møde op uanmeldt, da mæslinger er meget smitsomt, og man dermed risikerer at smitte andre i venteværelset.