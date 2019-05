Ung vælger havde simpelt forslag til at redde klimaet - her er partiernes reaktion

Et af de helt store temaer i valgkampen er klimaet og de udfordringer, som klimaforandringerne giver.

I disse uger diskuterer politikerne derfor, hvorvidt flybilletten skal koste 100 kroner ekstra - eller måske 500 kroner ekstra - eller om offentlige institutioner skal indføre kødfrie dage.

Der er dog en langt mere simpel løsning på klimaudfordringer, mener studerende og førstegangsvælger Jonas Møller Andersen, der var til stede under TV 2/Fyns debatmøde på Tietgen Handelsgymnasium i Odense tirsdag aften.

- Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke lægger 100 kroner ekstra i skat om måneden, og så er det en klimaskat, vi allesammen betaler. Så løfter vi alle i flok, siger Jonas Møller Andersen.

Kristendemokraterne: Det er tankevækkende

Det er ikke et urealistisk forslag, mener Kristendemokraterne. En række forskere fortalte i 2018, at det ville koste højst 150 kroner om måneden per dansker at holde Danmark kørende som 100 procent grønt samfund, hvis vi droppede fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas.

- Der er kommet en rapport om, at hvis hver dansker betalte 150 kroner om måneden, kunne vi være klimaneutrale. Det er lidt tankevækkende, at vi kan klare disse udfordringer for de penge her, siger folketingskandidat Simon Lavdal-Pedersen fra Kristendemokraterne, der dog vil gå andre veje.

- Vi vil gøre, at folk får mere lyst til at købe bæredygtigt, altså lave mærkningsordning på, hvor meget CO2-aftrykket har været på produktet, du køber, fortæller Simon Lavdal-Pedersen.

Liberal Alliance afviser flere skatter

Hos Liberal Alliance er man ikke parat til at opkræve flere skatter fra danskerne.

- Jeg ønsker ikke at sætte ekstra skatter på noget, som ikke har direkte at gøre med CO2-udledningen, siger Frederik Nilausen Dam fra Liberal Alliance.

I partiet Klaus Riskær Pedersen er man langt mindre optimistisk, når det gælder effekten af forslaget fra førstegangsvælgeren.

- Ja, det er ikke det, der rykker, men derfor kan vi godt støtte det, siger Gert Dyrn fra partiet Klaus Riskær Pedersen.

0,01 procent er dansk

Danmarks samlede CO2-udledning er 0,01 procent. Derfor nytter det ikke, at det kun er Danmark, der forsøger at løse klimaudfordringerne.

I SF er man imødekommende over for forslaget, men erkender samtidig, at der skal langt mere til.

- Der er ingen tvivl om, at der kun er én ting, der redder verden. Det hersker der ingen tvivl om. Vi mener, vi skal have en klimalov nu, siger folketingskandidat Line Mørk fra SF.

- Vi bliver nødt til at ændre vores adfærd. Jeg er ikke bekymret for at sige 150 kroner, men det står ikke alene, fastslår hun.

4.800 kroner per børnefamilie

Danmark skal gå forrest, mener Alternativet, der påpeger, at der bliver gjort for lidt, som det er nu.

- Den bedste måde at redde verden og ændre de andre landes adfærd er ved at gå forrest. Det skal Danmark gøre. Vi har før været det gode eksempel. Det skal vi være igen, siger folketingskandidat Mikkel Holm-Pedersen fra Alternativet.

Hvis Jonas Møller Andersens forslag skulle blive til virkelighed, vil det betyde, at en dansk børnefamilie - med to forældre og to børn - skulle betale 4.800 kroner ekstra i skat om året.

