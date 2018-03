Unge på plejecenter: - Det skaber en enorm glæde

De unge og gamle kan lære meget af hinanden. Den tanke ligger bag et initiativ, hvor elever i 8.klasser besøger ældre på et plejecenter.

Der bliver kastet med terninger og grinet højt på plejecenteret Svanedammen i Nyborg.

- Ej, hvor er du god til at slå seksere, bliver der råbt.

Grinene kommer både fra plejecentrets ældre beboere og fra de unge besøgende, der er op til 82 år yngre end den ældste ved bordet.

Et spil Ludo er sat klar og fire piger hjælper de ældre med at rykke deres brikker.

På Svanedammen har 16 piger fra forskellige 8. klasser på Birkhovedskolen i Nyborg siden december besøgt de gamle på plejecenteret.

Læs også Ny app til kritisk syge: Nu kan de fortælle, hvor de har ondt

Besøgene begejstrer både ældre og unge, når pigerne fra Birkhovedskolen er på besøg hos Svanedammen. Foto: Thomas Larsen-Bjerre

Besøgene bliver brugt som en del af pigernes undervisning, og derfor foregår besøgene også i skoletiden.

- Jeg synes, det er rigtig hyggeligt for os, og så kan man jo også godt mærke på de ældre, at de synes, det er virkelig dejligt, at de får noget andet i deres liv end bare at sidde og ikke rigtig lave noget, siger Laura Emilie Laursen Harbo, der er elev i 8. klasse på Birkhovedskolen.

Skaber glæde

Initiativet blev taget af Farhia Mohamed, der er social- og sundhedsassistent på Svanedammen. Hun fik ideen, fordi hun flere gange havde haft sin egen datter på besøg på arbejdet.

- Så jeg tænkte, jeg skal gøre noget ved det her, fordi jeg så, hvor meget livsglæde, det skabte på plejecenteret, fortæller Farhia Mohamed.

Og udover den glæde, det giver til både beboerne og de unge piger, bygger besøgende også et bånd.

- Det skaber en tæt relation, selvom man er 15 år og 101 år, kan man godt stadig skabe en relation til hinanden, siger Farhia Mohamed.

Den tanke kan Laura Emilie Laursen Harbo godt følge.

- Det er ligesom om, at man får sådan nogle ekstra oldeforældre, man kan sidde og snakke med, siger hun.

Lærer noget af hinanden

Udover at skabe glæde er der også læring i, at de unge piger besøger de ældre beboer.

- Jeg kan allerede se, at pigerne har lært rigtig meget om plejecenteret, og hvad det vil sige at være ældre. Og omvendt kan de ældre se, at ungdommen i dag er anderledes, end dengang de var unge, fortæller Farhia Mohamed.

Pigerne er selv enige i, at de lærer noget hver gang, de kommer på besøg på Svanedammen.

- Man får virkelig nogen historier med, som man ikke ville få andre steder fra. Man lærer nogle ældre mennesker at kende, og de er jo helt vildt søde alle sammen. Der er jo også mange af dem, der er her, som ikke rigtig ser nogen unge mennesker, og når vi så kommer, kan man godt se, at de virkelig bliver glade for det, siger Laura Emilie Laursen Harbo.

Læs også Nordfynsk hjertestarterforening: Vi er klar, men bliver ikke brugt