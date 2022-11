Fynsk robotfirma runder milepæl: - Kun få kan det

Universal Robots i Odense har ansat medarbejder nummer 1.000.

Dermed er den fynske robotvirksomhed den første i landet til at nå den milepæl. Da virksomheden begyndte i en kælder for 17 år siden, var der tre medarbejdere.

- Der er meget få virksomheder fra det her årtusinde, som har præsteret at vokse fra tre til 1.000 medarbejdere på 17 år, og vi er stolte af vores udvikling fra lokal startup til global markedsleder, siger præsident Kim Povlsen.

Reagerer på usikker verden

Danmarks største robotvirksomhed har ingen planer om at stoppe væksten, selv om der i den nærmeste fremtid kan blive mangel på arbejdskraft.

- Vi kan se, at der over hele verden vil være et stigende automatiseringsbehov i de kommende år, og det bliver drevet af flere forskellige ting. Et ønske om at beskytte medarbejdere fra farlige og nedslidende opgaver. Reshoring, hvor virksomheder rykker produktion hjem igen som reaktion på en usikker verden. Og ikke mindst manglen på arbejdskraft, som kun kommer til at stige i de kommende år, siger Kim Povlsen.

- Så potentialet er uændret på trods af den nuværende økonomiske situation, og vi har allerede øjnene rettet mod den næste store milepæl, fastslår han.

Universal Robots blev startet i Odense i 2005 af Esben Østergaard, Kristian Kassow og Kasper Støy. Hovedsæde og produktion er stadig placeret i Odense.

I sommer lancerede Universal Robots sin nye maskine, UR20.