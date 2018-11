Fik stjålet vielsesringe: Usædvanligt mange indbrud i weekenden

På Nordfyn er julen kommet tidligt i år. I hvert fald har der i løbet af weekenden været en lang stribe af indbrud i eksempelvis Søndersø og Otterup.

Ifølge Fyns Politi er der i weekenden blevet anmeldt ti indbrud. Seks af indbruddene er sket i Søndersø, der har været usædvanlig hårdt ramt.

Fem af indbruddene i Søndersø fandt endda sted på samme vej - i privat beboelse på Edelkær.

Vielsesringe stjålet

Her blev der ad flere omgange stjålet blandt andet vielsesringe, kontanter og smykker. En beboer fik stjålet en masse sølvtøj, heriblandt 60 skeer, seks gafler og lagkageknive, samt porcelænsfigurer.

I Otterup er der anmeldt fire indbrud i løbet af weekenden i privat beboelse og i et sommerhus.

To af indbruddene er sket på Lærkevej, men her blev der intet stjålet. Ved et indbrud i Stenparken blev der heller ikke stjålet noget, men her fik et vidne set indbrudstyvene.

To mænd efterlyst

Ifølge Fyns Politi er der tale om to mænd. Den ene er mellem 20 og 30 år, cirka 185 centimeter høj og almindelig af bygning. Han var iført mørk hættetrøje, da indbruddet fandt sted lørdag aften klokken 20.20.

Den anden tyveknægt er ligeledes mellem 20 og 30 år og cirka 185 centimeter høj. Han var iført mørkt tøj. Det vides ikke, om der er sammenhæng mellem de mange indbrud i Søndersø og de to efterlyste indbrudstyve i Otterup.

Indbrud på Fyn Anmeldte indbrud i weekenden 10. - 11. november på Fyn: Odense: 15 Nordfyn: 10 Faaborg-Midtfyn: 5 Langeland: 3 Middelfart: 3 Assens: 2 Svendborg: 2 Nyborg: 1 Ærø: 0 Kerteminde: 0 Kilde: Fyns Politi Se mere

Det er ikke kun på Nordfyn, der har været indbrud de seneste dage. Der har ifølge Fyns Politi været to indbrud i henholdsvis Assens og Svendborg, tre på henholdsvis Langeland og i Middelfart, fem i Faaborg-Midtfyn Kommune samt et indbrud i Nyborg.

I Odense, der er Fyns befolkningsrigeste kommune, har der i løbet af weekenden været 15 indbrud.

Statistikken taler ikke for, at der i den kommende tid sker færre indbrud på Fyn. Tværtimod. Antallet af indbrud i december er omkring 80 procent højere end årets øvrige måneder.

Især dagene omkring jul, hvor fynboerne har værdifulde julegaver liggende under træet og sengen, er særligt travle for indbrudstyvene.