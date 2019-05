Valgurne er vigtigere end guld og ædelstene på museet

Den oplyste glasmontre er ikke et hit. Langtfra. De besøgende på museet Møntergården i centrum af Odense har langt mere travlt med at kigge på sværd, uniformer og alt, hvad der glimter og sender et signal om drama.

Læs også Fadervor: Det samme som mindfulness?

- Her i museet har vi en utrolig vigtig museumsgenstand, som er særlig relevant lige nu, fordi vi skal have valg. Det er den her valgurne, siger Anders Myrtue, overinspektør ved Odense Bys Museer, og slår ud med hånden.

Allerede de første valgurner blev sikret med lås, så der ikke kunne ske svindel med stemmerne. Foto: Alex Syrik

- Hvis det handler om, hvem der kommer ind og ser museet, så er det ikke det første sted, folk går hen. Og det er egentlig en fejl. Vi har jo fremhævet den med noget flot lys og en lækker indpakning. Men det bliver taget som en selvfølge, at vi har de rettigheder i Danmark og den vestlige verden, kommenterer Anders Myrtue lidt ærgerligt.

Overinspektør ved Odense Bys Museer Anders Myrtue kalder valgurnen for en af museets vigtigste genstande. Foto: Alex Syrik

Han taler varmt om det demokrati, der tog fart i 1849, hvor danske mænd - og kun mænd - afgav deres stemmer og puttede dem i valgurner landet over. Som i den museet har udstillet. Den stammer fra Tommerup Sognekommune, og har oplevet mange valg.

- I starten arrangerede man det kun for 14 procent af befolkningen, nemlig den mandlige del af befolkningen. Alle dem der var fallenter, fruentimmere, fjolser og fremmede og - øh - omvandrende og alle mulige, de havde ikke stemmeret. Det var kun 14 procent, fortæller Anders Myrtue.