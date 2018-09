Velfærden skånet i Faaborg-Midtfyn: Dyrere SFO og salg af jord

Der skal spares 50 millioner kroner på næste års budget i Faaborg-Midtfyn Kommune, det er 23 ud af 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen blevet enige om.

Udover besparelserne har politikerne også besluttet at sætte forældrebetalingen op på kommunens SFO'er, forældrene fremover skal betale 70 procent af udgiften, fremfor 60 procent som det er i dag.

- Vi sætter SFO-betalingen op, og det vil familierne kunne mærke. Det er ikke noget vi har lyst til, for vi vil gerne være en kommune, hvor børnefamilierne er glade for at bo og leve. Men forældrebetalingen vil stadig være under gennemsnittet på Fyn, og derudover kan vi friholde børn og ældre i budgettet, forklarer Hans Stavnsager (S), borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bredt forlig

Bag budgetaftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF og Alternativet. Kun Enhedslisten og Konservative står uden for forliget.

- Jeg er glad for at 23 ud af 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen er med. Jeg oplever, at der er en fælles vilje til i de kommende år at finde løsninger i fællesskab, og set i det lys er det en fornuftig budgetaftale, siger Faaborg-Midtfyns borgmester, socialdemokraten Hans Stavnsager.

Mindre sygefravær og salg af ejendomme

Den samlede besparelse er egentlig på 60 millioner kroner, men deruodver bliver der brugt ti millioner kroner på nye initiativer, og dermed lyder nettobesparelsen på 50 millioner kroner. Heraf finder politikerne 25 millioner kroner på effektiviseringer. Det skal eksempelvis ske ved at nedbringe sygefraværet, ved at sælge kommunale ejendomme og ved at benytte sig af offentlige indkøbsaftaler, der gør indkøbene billigere.

Desuden er der i budgettet for 2019 også indlagt et træk på kassebeholdningen og en nedsættelse af anlægsrammen.

Mørke skyer i horisonten

Selvom budgettet for næste år ikke byder på deciderede besparelser på velfærdsområder, så tegner der sig mørke skyer i horisonten i de kommende år. Her er der nemlig lagt op til store besparelser, medmindre at F Folketinget vedtager en udligningsreform, som tilgodeser Faaborg-Midtfyn Kommune. Udgifter til ældre, handicappede og udsatte børn stiger nemlig hurtigere end indtægterne gør, forklarer borgmester Hans Stavnsager.

- Vi håber og tror på, at der kommer en udligningsreform inden for overskuelig fremtid. Og derfor ville det være uklogt at lave en katastrofeopbremsning i vores økonomi. Men det er klart, at usikkerheden omkring vores indtægter er frustrerende, siger Hans Stavnsager.