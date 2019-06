Verdens største festival giver fynske virksomheder julelys i øjnene

Når verdens største julefestival kommer til Fyn, bliver det ikke kun en attraktion, der skal tiltrække glade julegæster. Det skal også gavne det fynske erhvervsliv.

For når Glow Odense skal stables på benene i det 6.000 kvadratmeter store lokale på Faaborgvej i Odense, skal der også være virksomheder til at levere den gode julestemning i form af lys, kunstig sne og julemad.

- Det er en attraktion, som vil tiltrække en masse opmærksomhed og besøgende. Og det er en oplagt mulighed for folk, der leverer fødevarer, delikatesser, brugskunst og gaveideer, fortæller Jytte Reinholt, direktør i Fynsk Erhverv, til TV 2/Fyn.

Det er den canadiske familievirksomhed Glow Gardens, der står bag konceptet, som nu har fået øjnene op for nye eventyrmuligheder i Odense.

Skal skabe omsætning

Glow Odense har sluttet sig til den fynske turismeklynge Destination Fyn, hvor man håber, at det store julemarked kan tiltrække turister uden for højsæsonen. Det skal være med til at sikre kapital til de fynske virksomheder som bliver involveret i begivenheden.

- Man vil inddrage mange af øens virksomheder. Det er et event, som meget åbent har været ude at sige, at de gerne vil samarbejde med fynske fødevareaktører, siger marketingchef i Destination Fyn Mads Asbild til TV 2/Fyn.

Også hos Fynsk Erhverv ser man positivt på den kommende begivenhed.

- At Glow etablerer sig i Odense er fantastisk. Matchet giver mulighed for virksomheder, der byder ind på de stande, der måtte være, så de kan få noget omsætning og branding, fortæller Jytte Reinholt.

Mulighed for flere gæster til andre julemarkeder

Det kan virke som om, at andre julemarkeder på Fyn vil blive udkonkurreret, når en så stor spiller gør sit indtog. Men det er det ikke noget, der bekymrer hos HCA Julemarked. Her ser man det derimod som en mulighed for at tiltrække endnu flere julegæster til Fyn.

Fakta om Glow Gardens: Glow Gardens er verdens største indendørs julefestival, der har oprindelse i USA og Canada.



Glow Gardens er stiftet af familien Jansen i Canada, som har bygget et globalt eventkoncept, der er stærkt forankret i lokalsamfundene.



Det første Glow-event blev lanceret i 2017 i nærheden af Vancouver, Canada, og siden har mere end 500.000 gæster besøgt de i alt fem Glow-events i Canada.



I 2019 forventes mere end 1 million mennesker at besøge Glow på en af deres ni lokationer i USA, Canada og nu også Danmark. Se mere

- De (Glow Odense, red.) har taget kontakt til os i deres forløb, fordi de på ingen måde vil gå i konkurrence med os. De vil hellere samarbejde med os, så vi kan gøre juleoplevelsen i byen større sammen. Så jeg tænker, det er positivt, at der kommer en anden oplevelse i byen, lyder det fra Kristina Sjögreen, kulturkonsulent ved Odense Kommune.

Glow Odense holder åbent for publikum på Faaborgvej 248 B fra torsdag den 21. november til og med 4. januar 2020. I 2019 forventes mere end en million mennesker at besøge Glow på en af deres ni lokationer i USA, Canada og Danmark.