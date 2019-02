Veteranhjem indvies med royalt besøg

Frivillige hjælpere

Driften varetages udelukkende af frivillige hjælpere, der ulønnet stiller deres arbejdskraft til rådighed. Man får dækket udgifter til transport til og fra veteranhjemmet.



Et fristed for veteraner

Økonomien til den basale drift er skommer fra Forsvarsministeriet, Realdania, Remmen Fonden, Simon Spies Fonden samt mange andre. Herudover har en række fonde, forsvarets fagforeninger, udsendte enheder samt enkeltpersoner skabt det økonomiske grundlag for aktiviteter på veteranhjemmene.



Veteranhjemmene er som udgangspunkt ikke et behandlingssted. De er et fristed for veteraner – alle veteraner – både de mange der kommer styrket hjem , og gerne vil mødes og genopfriske ”gamle minder”. Men også et sted, hvor dem med behov for hjælp kan komme.



Man kan komme og gå, som man vil – og man bliver ikke registreret. Har man brug for en hjælpende hånd bistår veteranhjemmets frivillige med kontakt til fagfolk, offentlige myndigheder m.v., og følger veteranen gennem det, han/hun ofte ser som en uoverskuelig ”jungle”. Og skulle man have brug for et sted at være i en kortere periode, er det også muligt.



Kilde: Veteranhjem.dk