KL om manglende Aula-adgang: - Vi arbejder på bedre visning for anbragte børn

Kommunernes Landsforening anerkender, at der er behov for ændringer i skolernes nye kommunikationsplatform Aula.

Det har vist sig lidt mere komplekst, end vi lige troede til en start. Derfor tager det lidt længere tid. Peter Pannula Toft, Kontorchef i Kommunernes Landsforening

Ændringer, som skal gøre det lettere for døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier med ansvar for børn, der er anbragt udenfor hjemmet at få adgang til lærere og pædagogers beskeder.

- Den endnu bedre visning er noget, som er på vej. Vi er i en dialog med Styrelsen for IT og Læring, om hvordan det skal udformes. Det har vist sig lidt mere komplekst, end vi lige troede til en start. Derfor tager det lidt længere tid, siger kontorchef i Kommunernes Landsforenings kontor for Børn og Skole, Peter Pannula Toft.

Anbragte børn På landsplan er mere end 11.700 børn anbragt uden for hjemmet i plejefamilier, på opholdssteder eller døgninstitutioner. Kilde: Danmarks Statistik.

Når man læser på jeres hjemmeside, så står der, at Aula skal forbedre muligheden for at støtte op om børnenes trivsel og udvikling. Det er jo lige præcis det modsatte, der er sket i forhold til de her meget udsatte børn. Hvad er din reaktion på det?

- Det er, at vi med Aula har fået et bedre system, som i øvrigt også i forhold til sikkerhed er langt bedre end det Skoleintra, vi kommer fra. Det er klart, at botilbuddene skal have en endnu bedre visning i forhold til de børn, de arbejder med, og det arbejder vi benhårdt på at skabe.

Kontaktbogen genindført af nød

Meldingen fra Kommunernes Landsforening kommer dagen efter, at TV 2/Fyn kunne fortælle om den odenseanske døgninstitution Birkelund, der er hjem for 30 børn, som ikke kan bo hos deres forældre.

Her oplever personalet, at de er afskåret fra at følge med i, hvad lærere og pædagoger kommunikerer ud via den nye fælles digitale kommunikationsplatform, som efter efterårsferien afløste det tidligere forældreintra.

Birkelund har i stedet genindført kontaktbogen. Men selvom en fysisk bog er bedre end ingenting, er og bliver den en nødløsning, fortæller souschef på stedet, Anja Høegsberg.

- Det er ikke alle skoler og daginstitutioner, der mener, de har ressourcer til at skrive i en bog. Derfor misser vi også noget information omkring møder, arrangementer - det kan være legetøjsdag, det kan være hvad som helst, siger Anja Høegsberg.

​Styrelse: Proceduren er oprettelse med CPR-nummer

Problemet er, at adgang til Aula indtil videre skal foregå via plejeforældrenes og socialpædagogernes personlige Nem-ID.

Det fremgår i hvert fald af at svar fra Styrelsen for IT og Læring, som er sendt til en anden fynsk døgninstitution den 8. november.

Her står der:

Hvis en officielt tilknyttet person skal have adgang til data om et barn i Aula, skal medarbejderen oprettes som kontaktperson til barnet i det elevadministrative system på barnets skole.

Medarbejderen registreres med relationen "Andet", og bliver oprettet med eget CPR-nummer, som proceduren er lige nu.

Styrelsen for IT og Læring skriver følgende i et svar til en fynsk døgninstution den 8. november 2019.

​- Det er altså problematisk

Birkelund har de seneste uger arbejdet intenst med at finde en løsning på problemet.

Hidtil er institutionen ifølge forstander Poul Pedersen netop blevet henvist til at bruge medarbejdernes personlige Nem-ID som indgang til Aula.

Men det er ikke nogen mulighed, forklarer forstanderen.

- Det er altså problematisk, hvis vores medarbejdere skal logge sig ind med deres eget CPR-nummer, for så er man inde i et system, hvor ens private børn står sammen med de børn, som man arbejder med.

Hvad er problemet i det?

- Der er det etiske problem i, at man blander noget privat ind i noget arbejde, og især er det problematisk i et felt her, hvor vi virkelig har med personfølsomme oplysninger at gøre.

Men de ting, kan jo heller ikke stå i kontaktbøgerne?

- Næ, det kan nemlig heller ikke stå i dem, og det er jo det, der er hele problemet, siger Poul Pedersen.

KL: Pædagoger kan få adgang med en medarbejdersignatur

Men der findes en anden løsning på problemet, lyder det nu fra KL.

Kommunernes Landsforening forklarer tirsdag, at der findes en adgang til Aula, som går udenom personalets personlige CPR-nummer og Nem-ID.

Det kan være, at vi skal gøre endnu mere for at oplyse også botilbuddene om, at det her er en måde at gribe det an på Peter Pannula Toft, Kontorchef i Kommunernes Landsforening

Nemlig oprettelsen af en såkaldt medarbejdersignatur til de voksne, som varetager kommunikationen med skole og tilbud på de anbragte børns vegne.

- Det kan være, at vi skal gøre endnu mere for at oplyse også botilbuddene om, at det her er en måde at gribe det an på. Det er nemt at få sådan en medarbejdersignatur og bruge den i dagligdagen.

Det er alligevel nogle uger siden, Aula er gået i luften, og der er 12.000 anbragte børn i Danmark. Man kan undre sig over, at I ikke har været lidt mere på forkant i forhold til den her problematik?

- Det har også været forsøgt tænkt ind fra starten. Det har bare vist sig, at være en lille smule mere komplekst, end vi havde regnet med, siger kontorchef Peter Pannula Toft.

Han lover samtidig, at man nu fra KLs side vil gøre en ekstra indsats for at sørge for at klæde kommunerne på til at løse opgaven med oprettelse af medarbejdersignaturer til personalet på landets opholdssteder og botilbud.