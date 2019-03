Nu starter mesterskabsspillet for OB: - Vi glæder os helt vildt

For første gang i flere år slutter OB superligasæsonen i top seks. Så meget ligger fast, allerede inden OB-holdet fredag aften tager hul på medaljeslutspillet, når de på udebane møder Brøndby.

Men selv om sæsonmålsætningen allerede er nået, og der er endda meget langt op til de to førerhold, kommer vi ikke til at se et OB-hold, der slår op i banen. Det forsikrer cheftræner Jakob Michelsen.

Jeg forventer, det bliver intenst tæt, og at der kommer masser af gang i den fra første til sidste kamp Jakob Michelsen

- Tabellen viser meget godt, hvordan styrkeforholdet er. FCK og FCM er et skridt foran alle andre i denne sæson, og de kommer til at spille om guld og sølv. Efter dem følger fire mandskaber, som skal kæmpe om tredje- og fjerdepladsen, som kan give muligheden for europæisk fodbold efter sommerferien. Selvom vi har nået vores målsætning, så har vi stadig masser at spille for, og derfor skal den selvfølgelig have et skud. Vi skal jagte det højest mulige for os, og med udgangspunkt i tabellen, så er det i det her tilfælde en tredjeplads, og den jagt starter for os fredag aften i Brøndby, siger Jakob Michelsen til klubbens hjemmeside.

- Vi glæder os

OB-træneren ser frem til at være en del af medaljeslutspillet for første gang. Det betyder flere store kampe mod blandt andre FC København, FC Midtjylland og altså Brøndby, som OB møder fredag aften.

- Vi glæder os helt vildt til igen at skulle i gang med at spille fodbold. Vi skal spille mig de bedste i landet, og det er det, vi har sigtet efter i hele grundspillet. Top seks består af de fire øverste hold fra sidste sæson plus os selv og Esbjerg fB. Jeg forventer, det bliver intenst tæt, og at der kommer masser af gang i den fra første til sidste kamp. Alle hold har i hvert fald en masse at spille for, og det glæder vi os til, siger Jakob Michelsen.

Inden de ti kampe i medaljespillet ligger OB nummer tre i Superligaen med 42 point. FC København fører med 61 point foran FC Midtjylland, der har samlet 60 point. Fredagens OB-modstander fra Brøndby ligger på fjerdepladsen med 38 point.

Kampen mod Brøndby starter klokken 19 og kan ses på 3+.