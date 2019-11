Demonstranter i Assens: - Vi skal kæmpe for at bevare værdigheden for vores borgere

37,5 millioner kroner skal der spares i Assens Kommune de næste tre år, og det vil også ramme sygeplejen i kommunen, hvor det forventes, at der skal spares et millionbeløb.

Det har mandag fået flere hundrede utilfredse sygeplejersker, sosu'er og borgere på gaden til demonstration foran rådhuset i Assens.

- Vi skal kæmpe for at bevare værdigheden og nærheden til vores borgere, og de (politikerne, red.) tror, at de sparer penge, men det gør de overhovedet ikke. Det er det rene fup, siger Betina Alexandersen, der er hjemmesygeplejerske i Assens Kommune.

Selvom politikerne fredag besluttede at fjerne besparelser for tre millioner kroner på sygeplejen, er Betina Alexandersen ikke tilfreds.

- Det ser ud som om, det er meget med tre millioner, men i virkeligheden er der 4,3 millioner, vi stadigvæk skal spare, og det er jo alt, alt for meget, siger hun.

Lisbeth Duus, der er social og sundhedshjælper, er enig med Betina Alexandersen.

- Jeg synes ikke, vi kan undvære nogen folk. Vi er så få mennesker i hjemmeplejen, vi kan ikke undvære nogen.

Kurts kone mister 60 procent af hjemmehjælpen

Det er ikke kun sosu'er og sygeplejersker, der demonstrerer mod de bebudede millionbesparelser. Kurt Hansen er pensionist, og hans kone er handicappet. Parret har tidligere fået bevilliget 20,5 timers hjælp i hjemmet om ugen.

Men nu er der skåret kraftigt i hjælpen til Kurt Hansens kone.

- Nu får jeg lige besked på, at det er sat ned til 7,5 timer om ugen. Det vil sige, at det næsten er 60 procent. Og min kone er i hvert fald ikke blevet bedre inden for de sidste fem år. Jeg synes, det er frækt, siger Kurt Hansen og fortsætter:

I det hele taget synes jeg, at Danmark er et u-land på handicapområdet. Jeg har familie i Norge, Sverige, Tyskland og Israel, og der er ikke ét sted, hvor det er så ringe som her.

Støtte fra Odense

Blandt demonstranterne er Hans Jørgensen, der er sektorformand i FOA Odense. Han er mødt op for at støtte sine kollegaer i Assens.

- Der ligger en kæmpe besparelse i hjemmeplejen. Helt op til fem millioner kroner allerede til næste år. Det svarer vel til 20-25 afskedigelser i løbet af ganske kort tid, siger Hans Jørgensen og fortsætter:

- Vi vil vise, at den er helt gal, og de må tage de besparelser af bordet nu. Personalet kan ikke holde til det, borgerne kan ikke holde til det. Det er helt forargeligt.

En stor del af demonstranterne er taget med ind på rådhuset, hvor politikerne mandag aften skal vedtage besparelserne på syge- og hjemmeplejen.