Transportpolitikere: Vigtigt at koble Femern-forbindelsen tættere på Sydfyn

Politikere i hele landet varmer i de her uger og måneder op til de kommende forhandlinger om fremtidens trafikinvesteringer.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har bebudet, at han i det nye år vil gå efter det bredest mulige forlig, når der skal forhandles en aftale på plads, som frem til år 2030 vil rumme investeringer for over 100 milliarder kroner i veje, broer, havne og jernbaner i hele Danmark.

Derfor er lobbyarbejdet nu i fuld gang, og politikere fra forskellige egene af landet forsøger at gøde jorden for at få del i puljen.

Til Tyskland på 60 minutter

I sidste uge var det borgmestrene fra Svendborg, Langeland, Lolland og Guldborgsund Kommuner, som var på besøg hos transportministeren. De fire kommuner var på charmeoffensiv for at promovere deres fælles vision om, at den kommende faste forbindelse over Femern-bæltet bliver bundet sammen med et forbedret og udvidet vejnet.

Det skal ske ved at opgradere rute 9 fra Sydfyn og videre hen over Lolland. Desuden foreslår de, at der bygges en fremskudt færgehavn ved Tårs, så sejlturen over Langelandsbæltet halveres til cirka 20 minutter.

Dermed vil afstanden fra Langeland til Tyskland kun være 60 minutter i bil, når Femernforbindelsen står færdig.

- Jeg synes, at tanken om et fremskudt færgeleje ved Tårs er et visionært projekt. Det vil afkorte overfartstiden mellem Spodsbjerg og Tårs markant. Det bliver en meget vigtig genvej fra Fyn nedover Langeland til Lolland i fremtiden, specielt når Femernforbindelsen åbner. Det er et projekt vi har meget fokus på, siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre.

Trafikordføreren lover, at han vil tage projektet op i forbindelse med de kommende forhandlinger om et nyt trafikforlig.

Samme melding kommer fra SF's politiske ordfører Karsten Hønge.

- SF vil gerne give det her fuld opbakning i de forhandlinger, der kommer i det nye år om fremtidens store infrastrukturplan. Det her er et af de projekter, som bliver prioriteret fra SF.

Femern godt for Sydfyn

Mange politikere på Fyn og i Jylland har i årevis opfattet Femernforbindelsen som et hovedstadsrelateret projekt, som øger centraliseringen.

- Men nu er det ved lykkes for os at få forklaret alle fordelene. Jeg synes, det er fantastisk, at vores projekt nu begynder at få luft under vingerne, siger Langelands borgmester Tonni Hansen (SF).

En af de politikere, som har fået øje på, at der kan være fynske fordele ved Femernforbindelsen, er Dansk Folkepartis transportordfører Hans Kristian Skibby.

- Det indspark, som borgmestrene (fra Lolland og Langeland, red.) er kommet med, synes jeg giver god mening, fordi deres infrastruktur kobles sammen med Femernforbindelsen. Jeg har ikke en prioriteret ønskeliste til de kommende forhandlinger, men jeg vil gerne bringe deres forslag med ind i forhandlingerne med transportministeren, siger Hans Kristian Skibby.

Rasmus Helveg Petersen (R), medlem af transportudvalget og valgt i Svendborg-Langeland kredsen, kalder det et projekt, som giver "god logik".

- Det gør jeg, fordi vi har en rentabel investering, som kan løfte samarbejdet mellem landsdelene og være en del af landsdelstrafikken. Samtidig giver det bedre brug af Femernforbindelsen, så den også bliver nyttiggjort på Fyn. Det er en god idé, som jeg synes, at vi skal prioritere højt, lyder reaktionen fra Rasmus Helveg Petersen.

Minister vil drøfte projekterne

TV 2/Fyn har forelagt partiernes ønsker om at få udvidelsen af rute 9 og byggeriet af en fremskudt færgehavn med ind i forhandlingerne overfor transportminister Benny Engelbrecht (S).

Ministeren har ikke ønsket at stille op til interview, men han har sendt en e-mail, hvor han lover at bringe forslaget ind i forhandlingerne, hvis der et ønske om det.

"Mit mål er at få så bred aftale om de kommende 10 års infrastrukturinvesteringer som muligt. På den måde får vi nemlig skabt stabile rammer for udviklingen og forbedringen af vores infrastruktur. Og jeg vil naturligvis gerne drøfte de to projekter med partierne, hvis det bliver bragt op i forhandlingerne", skriver ministeren.