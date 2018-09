Voldsom brand i Otterup: Bowlinghal står ikke til at redde

Indbyggerne i Otterup går en fremtid uden lokalt bowlingcenter i møde.

Det står klart efter brandfolkene på stedet har kæmpet med flammerne i over to timer. Vurderingen er, at bowlingcenteret ikke står til at redde.

- Branden er på det stadie, hvor man tilsikrer, at man laver en kontrolleret nedbrænding, fortæller Lars Fredensborg, vagtchef ved Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Det betyder, at brandvæsnet har opgivet at redde bygningen. I stedet holder de ilden under kontrol, mens bygningen brander ned.

I følge vagtchefen er årsagen til branden endnu ukendt. Det kan først undersøges, når ilden er slukket og gerningsstedet er koldt nok til at rykke ind.

Fyns Politi modtog alarmen om branden i Bowlingcentret ved Otterup Hallerne på Nordfyn klokken 4 natten til lørdag.

Har anmodet om assistance

Beredskab Fyn var ved seks-tiden tilstede ved branden med et stort antal køretøjer.

Hallen, hvor branden brød ud, er helt udbrændt, og brandfolkene arbejdede med at sikre, at branden ikke bredte sig til nabohallerne. Branden udviklede en del røg, som i en kraftig fane drev ind over industriområdet øst for Otterup.

Beredskab Fyn har anmodet om assistance fra Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen Sydjylland assisterer med seks mand, en autosprøjte, en redningskran og en højtrykskompressor ved branden, oplyser Beredskabsstyrelsen på Twitter.

Ingen personer er kommet til skade ved den voldsomme brand.

Otterup Hallerne er netop blevet færdige med en udvidelse til 37 millioner kroner, og de nye faciliteter skulle efter planen være indviet lørdag den 6. oktober.

Branden udviklede en del røg, som i en kraftig fane drev ind over industriområdet øst for Otterup. Foto: Ole Holbech

Opdatering Fyns Politi oplyser, at Bowlingcenter Otterup ikke står til at redde.