Voldsom kollision: Hus torpederet af bil

En kvindelig bilist mistede kontrol over sin bil og kørte direkte ind i et hus. Ingen kom til skade, men huset er midlertidigt ubeboeligt.

En familie fra Tullebølle på Langeland fik sig lidt af en chok, da deres hus pludselig blev ramt af en bil søndag eftermiddag.

En kvindelig bilist mistede af endnu ukendte årsager herredømmet over sin bil i en højrekurve. I stedet for at følge vejen rundt, kører hun direkte ind i muren på Bygaden 10

Ved ulykken blev huset så beskadiget, at familien, der bor i huset, ikke kan bo i det igen, før det er repareret.

Ifølge vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi kom ingen til skade ved uheldet - ud over altså huset, der er så medtaget, at familien må rykke midlertidigt i sommerhus. Bilen lavede ved påkørslen et hul i muren.

Bilisten er en 40-årig kvinde fra Rudkøbing. Heller ikke hun kom til skade ved ulykken, der skete klokken 15.48 søndag eftermiddag. Hendes bil er til gengæld slemt medtaget efter ulykken.