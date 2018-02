Vollsmose droppet: Kunstakademi jubler over flytning

Det Fynske Kunstakademi får ikke bare Danmarks men Nordens bedste lokaler, når det flytter til sommer, siger rektor Lars Bent Petersen.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Konservative besluttede tirsdag i By- og Kulturudvalget, at Det Fynske Kunstakademi får adresse i den gamle museumsbygning i Jernbanegade i hjertet af Odense.

Og det passer rektor Lars Bent Petersen rigtig godt:

- Beslutningen betyder, at Det Fynske Kunstakademi ikke bare får Danmarks men Nordens bedste lokaler. Stor kredit til de politikere, der havde mod og ambitioner på vores vegne. Nu er bolden spillet over til os, og det er vi klar på, siger Lars Bent Petersen til Fyens Stiftstidende.

Elever og personale har tidligere frygtet en tvangsfusion med andre kunstneriske uddannelser. Men den frygt fjernede kulturminister Mette Bock (LA), da hun sidst i oktober sagde, at der ikke vil blive "taget politisk initiativ til at tvangsfusionere de kunstneriske uddannelser".

Det har desuden været i spil, at kunstakademiet skulle flytte til den tidligere ungdomsklub Diamanten i Vollsmose.

Kunstakademiet skal være ude af de nuværende lokaler i Brandts til sommer.

Venstres Jane Jegind var ikke begejstret for beslutningen og mener, at kunstakademiet går glip af en stor mulighed. Se interview med Jane Jegind herunder:

