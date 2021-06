Slots-afgørelse vækker bekymring om turister - men drøm om lynbyggeri lever fortsat

Joy Mogensen oplyste tirsdag til TV 2 Fyn, at hun ikke kan konstatere et flertal for en anlægslov, og at hun ikke mener, at sagen kan sammenlignes med Statens Naturhistoriske Museum, der er vedtaget med en anlægslov.



Det synspunkt deler Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sand Kjær.

- Man kan ikke sammenligne de to projekter. Hvis man vedtager en anlægslov i forbindelse med Nyborg Slot er det et vidtgående indgreb, hvor man jo så tilsidesætter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. Den samme problenstilling har man ikke i forhold til Statens Naturhistoriske Museum. Hvis vi skal bruge en anlægslov til Nyborg Slot mener jeg derfor, det kræver en meget bred politisk tilslutning. Det er ikke mit indtryk, at der har været et bredt politisk ønske om en anlægslov, siger Kasper Sand Kjær.

Frustrationer

Han forstår godt frustrationerne i Nyborg med udsigten til yderligere forsinkelse af projektet, der har været mere end ti år undervejs.

Det ombyggede slot skulle have åbnet i december 2020, men åbningsdagen er senest i beregninger fra Slots- og Kulturstyrelsen udskudt til 2024.

- Jeg anser dog ikke drøftelserne om en anlægslov for afsluttet. Jeg synes, det er brandærgerligt, at projektet er sat på pause, og vi skal da have belyst om en anlægslov betyder, at man kan komme hurtigere i gang. Nu er der i første omgang bred tilslutning til en ændring af museumsloven, siger Kasper Sand Kjær.

Erling Bonnesen oplyser til TV 2 Fyn, at Venstre selv vil fremsætte forslag om ny anlægslov for Nyborg Slot, hvis Joy Mogensen ikke vil gøre det.

Ifølge Socialdemokratiets ordfører er det et forslag , man så i givet fald vil kikke på med interesse.