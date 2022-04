84-årige Karl arbejder stadig i børnehaven: - Jeg kan se, børnene vokser, når vi laver noget sammen

- Børnene bliver så glade, når han kommer. Og de vil rigtig gerne hjælpe ham, fortæller Katrine Madsen, der har det daglige ansvar for det faglige i børnehuset på Skolevej.

For Karl Jørgensen er det helt naturligt at have noget at tage sig til i hverdagen.

- Jeg har været aktiv altid. Lige fra jeg var seks år, begyndte jeg at pløje med hest, fortæller Karl Jørgensen og tilføjer, at han er født landmandssøn.

Landbruget har været hans hobby hele livet, så det aktive liv har altid fyldt meget i Karl Jørgensens hverdag. Det der med at sætte sig ned og lade pensionisttilværelsen passere forbi, ligger ikke til ham.

- Der er ikke noget at lave, jo, konstaterer han.