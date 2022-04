Friskoler lider under stigende gaspriser

Skolelederen understreger, at det skal stå grelt til, før omprioriteringen kommer til at gå ud over undervisningen og forældrene. Men der er en risiko for, at det sker, hvis prisstigningerne fortsætter flere år frem. Derfor prøver skolen at holde ekstra udgifter til et minimum.

- Vi har taget forskellige tiltag for at holde prisen nede som at lukke for varmen, når der luftes ud, siger Rasmus Grauenkjær og fortsætter.

- Noget er sjovt at have, andet er nødvendigt. Så raftehegnet, der hænger i laser, og bålhytten der trænger til nyt tag, er blandt de ting, der må vente et år.

Kortsigtet løsning

I 2020 lå friskolernes statstilskud på 76 procent. Det vil sige, at 76 procent af indtægterne på friskoler kommer fra statstilskuddet, mens de resterende 24 procent af indtægterne kommer fra forældrebetalingen.

Medmindre statstilskuddet tilpasses, så det kommer til at afspejle de øgede udgifter, er det ifølge Kasper Karlsen, enten på forældresiden eller ved besparelser at pengene skal hentes.

- Vi ønsker ikke at gøre det dyrt, da friskoler skal være for alle. Men vi risikerer at komme et sted hen, hvor det ikke længere er for alle, siger Kasper Karlsen, skoleleder på Refsvindinge Friskole.

Fælles for friskolerne er, at de ser mod en ekstra regning på op mod 100.000 kroner i år.