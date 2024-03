Camillas drøm smuldrede på sekunder: Lægens dom fik hende til at græde en gang om ugen fra hun var 19 år

- Mit liv havde set anderledes ud

I dag er Camilla Kristiansen 32 og bor i Tommerup med sin hund Mokka og sin kæreste. Børn fik hun ikke før hun blev 25, for det var hun ikke klar til – men det er hun og kæresten ved at være.

- Min drøm er jo lige nu at få et barn, det er det, jeg arbejder hen mod. Jeg forsøger at tabe mig for at nå ned på den spærregrænse, der er, for at de må hjælpe mig på fertilitetsklinikken, forklarer hun.

Selv behandler hun sin PCOS med metformin, hormonel prævention og daglig motion – men hun er ikke i tvivl om, at en decideret behandling for PCOS ville have gjort en afgørende forskel for hende.