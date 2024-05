Hvad er det bedste, du kan give til et menneske ramt af alvorlig sygdom? Svaret har Charlotte gjort til sit livsværk

Behandlinger, kontroller og medicin, der skal tages på de rigtige tidspunkter.

Enhver, der har haft alvorlig sygdom inde på livet, ved, hvor meget, det kræver. Både af den syge selv og af de pårørende. I hvert fald er det netop dét, Charlotte Thyberg oplevede, efter hendes mor i 2016 fik konstateret kræft.

Overskuddet til at gøre selv ganske basale ting forsvandt.

- Dér gik det virkelig op for mig, at det bedste, man kan give folk, der er syge, er et måltid. Det er altid dejligt at få chokolade eller blomster, men et måltid er bare det allerbedste, siger Charlotte Thyberg om erkendelsen, der siden skulle vise sig at forandre hendes liv for altid.