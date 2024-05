Babyboom i Zoo: Her er havens nye unger

De odenseanske sabelantiloperne har også fået et nyt medlem i flokken. En lille han-antilope kom nemlig til verden i begyndelsen af april.

Kort efter blev et helt kuld flodsvin undfanget i Zoo, og sidst i april kunne haven annoncere, at springpingvinerne har lagt hele 19 æg, som der krydses fingre, for bliver til noget.

- Der er 11 reder i vores anlæg, og det første æg er faktisk allerede klækket. Indtil videre ser det ud til at den lille pingvin trives og får rigeligt at spise. Så må vi se, om den klarer skærene, og om flere pingviner klækker, siger vicedirektøren.

Hun forklarer, at det har været småt med ynglende springpingviner de foregående år, men et besøg af springpingviner fra München har virkelig gjort pingvinerne skrukke.

I München er den zoologiske have ved at renovere pingvinanlægget, og når det er færdigt, skal pingvinerne herfra tilbage til Tyskland. Nina Collatz fortæller dog, at der endnu ikke er nogen aftale om hvor unger fra de tyske pingviner skal bo i fremtiden.

Som gæst skal man lige nu være heldig for at se den lille pingvin. Den bor nemlig i reden, hvor den bliver lunet af sin mor. Man kan dog være heldig at få en glimt omkring fodring.