På det højeste niveau nogensinde: Derfor skal du holde dit barn fra farlige puff bars

Skolelederen beskriver det som en kamp, der er svær at vinde, idet hun og lærerne på skolen hverken må kropsvisitere eleverne eller kigge i deres skoletasker. De skal altså direkte tage eleven i at suge på en puff bar, for at eleven kan stilles til ansvar, hvilket Jennie Thomsen beskriver som ”en følelse af magtesløshed”.



- Vi vil kun de unge mennesker det bedste, og de ved ikke, at det rent faktisk er farligt, siger hun.

Skadeligt for hjernens udvikling

Men at de små tingester er farlige for især unge mennesker, er der ikke tvivl om. Det oplyser enhedschef for forebyggelse og ulighed hos Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø, til TV 2 Fyn.

- Stofferne i puff bars er skadelige for hjernens udvikling, og de hæmmer indlæringsevnen, siger han og uddyber:

- De øger stressniveauet og risikoen for at få angst, depression og hjertekarsygdomme. De er ekstremt afhængighedsskabende, og hvis du i en tidlig alder er afhængig af nikotin, bliver du i højere grad disponeret for andre afhængigheder som alkohol og tobak.

Skadevirkningerne er da også den primære årsag til, at skoleleder Jennie Thomsen og lærerne på 4kløver Skole og Børnehus i Ørbæk kæmper en konstant kamp for at få eleverne til at stoppe den kontroversielle handling.

Til forældremøder har SSP-konsulenter deltaget, på skolen har der været afholdt foredrag om emnet, og derudover har hun forsøgt at tale de elever, som hun og lærerne mistænker for at snige sig ud på skolens toiletter for at ”puffe”, til fornuft.

- Jeg ved ikke, hvad jeg mere kan gøre. Gode råd modtages gerne, konstaterer hun slukøret.

Hun bliver bakket op af SSP-konsulent Nicolaj Bruun

- Skolerne kan ikke løfte opgaven alene. Det er i lige så høj grad forældrenes ansvar at tale med de unge mennesker om de risiciene ved puff bars, siger han.