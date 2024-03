Emma har slået 17 rekorder i sin SFO - og det har en særlig sidegevinst

Rekord-aktiviteter fastholder børnene

Trivslen i den danske folkeskole er faldende og den tendens ses også i Assens Kommune, hvor Glamsbjergskolen ligger. Mens trivslen i skoleåret 2014/2015 var 92 procent, var den i skoleåret 2022/2023 nede på 86,9 procent.

I 2023 indførte Glamsbjergskolens SFO en aktivitet for børnene, hvor de kunne få lov til at forsøge sig med alverdens børnerekorder.

Selvom det ikke kan bevises, at børnerekorder i sig selv kan få trivselsprocenten i en videnskabelig undersøgelse til at stige, oplever pædagog i Glamsbjergskolens SFO, Nicklas Sunil, at børnene trives mere.

- Før vi startede med rekorder, fandt børnene i højere grad alternativer til SFO’en. Nu er der flere børn, der melder sig til, fordi vi laver så mange aktiviteter, siger han.