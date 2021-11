Fire på skadestuen efter uheld i vejkryds

Fire personer måtte søndag eftermiddag en tur forbi skadestuen på OUH, efter at to biler stødte sammen i vejkrydset Gamtoftevej og Odensevej i Assens Kommune.

Ifølge politiet er der dog ingen, der er kommet alvorligt til skade i uheldet.

- Vi ved ikke præcist, hvordan det er sket, men vi ved, at der er en bil, der kører fra syd mod nord og en, der kører i retning mod Odense, og at de rammer hinanden. Vi skal have undersøgt, hvordan det præcis er foregået, siger Peter Vestergaard, der er vagtchef ved Fyns Politi.