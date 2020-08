Fynsk ægtepar vælter i succes på grund af corona

Da store dele af Danmark lukkede ned i marts på grund af coronavirus, var der mange, der manglede noget hyggeligt at tage sig til.

Løsning: puslespil

Det kunne mærkes hos det fynske firma Mark&Waldorf i Gummerup på Vestfyn. Firmaet ejes af ægteparret Marlene og Helge Mark Waldorf, og salget af deres puslespil eksploderede i de første måneder af pandemien.

- Det er gået ret godt. Vi havde også for travlt. Jeg har sagt flere gange, at det ikke var sjovt, og det må man jo ikke sige, når det går så godt, men det var lige før, at vi ikke kunne holde til det, siger Marlene Mark Waldorf til TV 2 Fyn.

Stadig flere kunder

Allerede i maj havde det lille fynske firma nået samme omsætning som i hele 2019.

I de første måneder af pandemien arbejdede ægteparret alle ugens syv dage for at følge med efterspørgslen fra de mange nye kunder, og det var svært at skaffe puslespil nok til lageret.

- Nu er vi godt med igen, siger Marlene Mark Waldorf, der fortæller, at den daglige omsætning fortsat er meget højere, end den var, før pandemien brød ud.

Ekstremt taknemmelige

Ud over puslespil sælger ægteparret også boligtilbehør, artikler til badeværelset, plakater og meget mere. Men det er altså puslespil, der de seneste måneder har været i høj kurs.

- Man skal være ydmyg og taknemmelig over for det. Jeg ved, at der er rigtig mange, som har haft det svært og stadigvæk har det svært. Vi er ekstremt taknemmelige, siger Marlene Mark Waldorf.

- Når det er sagt, glæder vi os også over den succes, vi har haft, fastslår hun.

Udvider produktion

Firmaet, der har eksisteret i syv år, udvider senere i år med helt nye hjemmelavede spil.

- Det har givet os muligheden for at starte en produktion af puslespil. På grund af corona er der kommet så meget volume på, og vi sælger så mange puslespil hver dag, at vi har størrelsen til det, forklarer indehaveren.

Mark&Waldorf lancerer sine egne spil inden jul, og succesen gør, at ægteparrets firmaet bliver udvidet med endnu en ansat i næste uge.

Til jul kommer en julemand med mundbind i salg i den fynske virksomhed. Foto: Alex Syrik