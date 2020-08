Elev smittet med corona: Hel gymnasieklasse sendt hjem

Én elev er testet positiv for coronavirus på Tornbjerg Gymnasium. Hele hans 3.g-klasse er derfor hjemsendt indtil næste uge.

- Det er rigtigt, at vi har en elev, som er testet positiv for corona. Vi har valgt at sende hele hans klasse hjem, og så har vi orienteret resten af skolen, siger Brian Linke, rektor på Tornbjerg Gymnasium til TV 2 Fyn.

Eleven blev ringet op af sin læge onsdag formiddag med et svar på en test, han havde fået foretaget.

Virtuel undervisning

Hjemsendelsen betyder også, at eleverne nu igen skal vænne sig til virtuel undervisning kun to dage efter, de vendte tilbage til skolen efter sommerferien.

- Nu følger vi myndighedernes anvisninger, og så giver vi hans klasse virtuel undervisning i en uge – og så håber vi, at vi kan starte op i næste uge, siger Brian Linke.

Ifølge rektoren er der ingen planer om at sende yderligere elever hjem foreløbig.

- Vi er løbende i kontakt med de relevante myndigheder, og vi har fået at vide, at det er nok at sende klassen hjem i første omgang, siger Brian Linke.

Eleverne har fået at vide, at de skal fremvise to negative tests, før de kan komme tilbage i klasselokalet.

Endnu en skole

Tirsdag blev 15 lærere og fire hele årgange sendt hjem på Pontoppidanskolen i Brobyværk. Det drejer sig i alt om omkring 100 elever på skolen, som indtil videre modtager undervisning hjemmefra resten af ugen.

Det skete efter en kvindelig lærer på skoeln var blevet testet positiv for coronavirus.

- Det drejer sig om én medarbejder, der er testet positiv. Hun blev sygemeldt inden skolestart, så hun har ikke været i kontakt med nogen elever. Men hun har været i kontakt med flere lærere, og derfor gør vi det, som myndighederne anbefaler - og som vi er helt enige i, sagde Brian Møller Bisgaard, viceleder på skolen til TV 2 Fyn tirsdag.