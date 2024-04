Ikonisk byskilt er fortid i Snave efter 20 års tyverier

Tyveri for millioner

Entreprenørgruppen i kommunen oplyser, at der er brugt omkring to millioner kroner på Snaverelaterede skilte siden 2002, hvor Polle fra Snave for alvor slog igennem som den landskendte Puch Maxi-kørende bøv i filmen Polle Fiction.

- Vi har oplevet de seneste 22 år, at byskiltene er blevet stjålet. Vi er herude cirka to gange om ugen og sætte nye skilte op, siger afdelingsleder hos entreprenørgruppen i Assens Kommune Kenth Bang Lindholm.

At se tomme skilterammer i den vestfynske landsby er de seneste år bestemt ikke kommet som et chok. Derfor var flere af beboerne efterhånden trætte af at se skiltene forsvinde.

- Det er noget mærkeligt noget, fordi mange af dem, der napper de her skilte, de var jo ikke engang født, dengang filmen fik premiere. Det er jo gjort meget godt med det her filmværk, at man har fået så meget kult i det, at det eksisterer små 30 år efter, at man begyndte at lave reklamer, siger Morten Skovsby, der bor i Snave.

- Det er både åndssvagt og lidt sjovt, for det er en måde at få noget omtale på. Men det er jo også åndssvagt, fordi der er jo ingen, der har noget ud af det. Man kan jo ikke bruge dem til noget andet end at sige: "Prøv at se, hvad jeg har stjålet", mener Axel Jørgensen.

Hvad tænker du om, at tyverierne forhåbentlig nu er et overstået kapitel?

- Så bliver der lidt mindre at snakke om i vores lille by, siger Axel Jørgensen.

Plads til forståelse for tyverierne

Skiltene begyndte at forsvinde i 2001, hvor Polle fra Snave optrådte i Sonofons reklamefilm. Derfor har der igennem tiden også været forskellige forsøg på at løse problemet.

Den 2. juni 2001 kunne TV 2 Fyn derfor bringe nyheden om, at kommunen nu ville begynde at sætte skiltene fast med stålbolte.