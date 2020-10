Klimakommune siger nej til elbiler: - Vi skal undgå fantasiprojekter

Assens Kommune har for nylig skiftet alle biler ud i kommunens hjemmepleje. Elbiler blev overvejet, men alligevel endte det med benzinbiler.

Læs også Se regnestykket: Fynsk familie kører elbil og sparer penge på det

- På nogle fronter kan man være længere fremme end andre, lyder det fra borgmester Søren Steen Andersen (V).

Regeringen har ellers opfordret alle landets kommuner til at skifte til elbiler. Det skal bidrage til at nå den nationale målsætning om at mindske udledningen af CO2 med 70 procent inden 2030.

Klimakommune Assens Kommune er en af de såkaldte klimakommuner, der har underskrevet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2-udledningen med to procent per år. To ud af tre af de danske kommuner er klimakommuner. I perioden 2008-2013 har Assens Kommune reduceret sin CO2-udledning med 25 procent ved at investere i energiforbedring af kommunens bygninger, mindske kørselsforbrug og ved at indføre energibesparende gadebelysning. Kilde: DN og Assens Kommune Se mere

Men landkommuner som Assens hænger i bremsen med den grønne omstilling, når det kommer til køretøjer.

- Som kommune er vi nødt til at holde begge ben på jorden. Vi kan komme til at gennemføre nogle fantasiprojekter, der falder til jorden, fordi det viser sig, at det i virkeligheden ikke kan lade sig gøre, siger Søren Steen Andersen.

Assens kører på benzin og diesel

Assens Kommunes vognpark består udelukkende af benzin- og dieselbiler. Først her i oktober har kommunen taget det første lille skridt hen imod en grøn omstilling. Det er sket i form af en bestilling af fire elektriske varevogne.

Et helt andet billede tegner sig i Odense, hvor man i flere år har satset på elbiler i den kommunale bilflåde. Her råder kommunens hjemmepleje over 100 elbiler. Ifølge social- og sundhedsassistent Rikke Bruun fungerer det fint.

- Jeg var da også lidt skeptisk i starten. Hvordan var det at køre i en elbil, kunne de nu holde strøm og den slags, men det kan de sagtens. Vi dækker et stort distrikt, og vi kører rigtig meget, siger hun.

Odense-rådmand: Vi har et kæmpe ansvar

Rådmand i Odense Kommuens ældre- og handicapforvaltning Søren Windell (K) mener, at kommunen har en særlig pligt til at gå forrest i den grønne omstilling.

Læs også V og R går sammen i udspil: Skal være gratis for elbiler at køre over Storebæltsbroen

- Som kommune har vi et kæmpe ansvar for at gøre byen og Danmark mere grøn. Vi er en af de største indkøbere, og derfor sender vi også et signal til borgerne, når vi køber og kører elbiler, om at det godt kan lade sig gøre, siger Søren Windell.

I Assens Kommune har Søren Steen Andersen svært ved at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre at skifte til elbiler. Især på grund af de store afstande i landkommunen.

- Klinger det ikke lidt hult, når I udråber jer selv til at være klimakommune og så undlader at investere i elbiler, som andre kommuner gør - er det ikke lidt pinligt?

- Nej, overhovedet ikke. Hvis vi havde været en bykommune som for eksempel Frederiksberg, hvor folk nærmest bor oven på hinanden, kunne vi også have haft elbiler i vores hjemmepleje. Men vi kører mange kilometer, så vi skulle i givet fald investere i mange ekstra elbiler, fordi bilerne vil stå stille meget af tiden og lade op, siger Søren Steen Andersen.

Ifølge FDM som er interesseorganisationen for danske bilister, så kører en fuldt opladet elbil mellem 100 og 500 kilometer på en opladning.

Hvor bilen ligger på det bredde spænd afhænger blandt andet af, om man kører på landeveje eller i byen, om man bruger funktioner, der bruger strøm såsom sædevarme og ventilationssystem, og om vejret er koldt eller varmt. I kolde temperaturer har elbilers batterier lavere kapacitet.

Også i forhold til opladning er der flere faktorer, der spiller ind. En såkaldt hurtiglader, der har en effekt på 50 kW kan lade op til omkring 250 kilometers kørsel på en time. En almindelig lader med en effekt på 11 kW lader dog kun op til 55 kilometers kørsel på samme tid ifølge FDM.