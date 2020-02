Lægehelikopter til Fyn: Gods i Assens stiller sig til rådighed

Der er flere fynske folketingspolitikere, som på tværs af partier støtter Danske Regioners anbefaling af, at akutlægehelikopteren flyttes fra Billund til Assens.

Og nu har Billeskov Gods i Assens budt sig til som et muligt hjemsted for helikopteren på Fyn. Her findes der allerede overnatnings- og kursusfaciliter for ambulancereddere. Og dét ser kommunens borgmester, Søren Steen Andersen, mange gode muligheder i.

- Så er der også den situation, at det ligger afsides i forhold til, at en helikopter skal op og ned en gang imellem, og at det ikke ligger midt i et boligkvarter i en by, siger han til TV 2/Fyn.

Læs også Fælles front: Fynske MF'ere vil have lægehelikopter til Assens

Han bliver bakket op af Venstres Jane Heitmann.

- Jeg synes, det her er en rigtig, rigtig spændende mulighed at arbejde videre med, og det håber jeg også sundheds- og ældreministeren synes, siger hun.

Det handler om tryghed

Først og fremmest er den geografiske placering af godset noget, der skærper interessen.

- Helikopteren lander og bor nøjagtig der, hvor det giver bedst mening i forhold til at redde mennesker på øer og i yderområder. I rapporten kan man se, at Assens ligger lige for, siger Søren Steen Andersen.

Rapporten, der henvises til, udgav Danske Regioner i 2018. Og der blev det anbefalet, at den nuværende lægehelikopter i Billund flyttes til Assens Kommune, fordi der dermed kan komme hurtigere og bedre hjælp til Sydfyn og Sønderjylland.

Læs også Måtte vente 21 minutter på en ambulance: Se, hvor lang tid du skal vente i din by

Og derfor mener Jane Heitmann heller ikke, at det kan gå hurtigt nok.

- Man må ikke glemme, at det handler om tryghed for helt almindelige fynboer, hvis man falder om med et hjerteslag, man kommer ud for et trafikuheld, eller der sker noget andet voldsomt, og man har brug for hurtigt at blive fragtet fra A til B, siger hun.

Vil have konkret udmelding

Ifølge Jane Heitmann er der ikke noget, der forhindrer ældre- og sundhedsministeren Magnus Heunicke (S) i at føre flyningen ud i livet.

Og hun stillede ham derfor følgende spørgsmål i januar:

"Agter ministeren at efterleve Danske Regioners anbefaling (...) hvoraf det bl.a. anbefales, at der bør placeres en helikopter i Assens Kommune?"

Assens' Søren Steen Andersen er da også klar til at undersøge, om det praktisk kan lade sig gøre at placere helikopteren på godset, men han ser gerne, at der kommer en konkret udmelding.

- Hvis det bliver sådan, at man vil flytte de her helikoptere, så går vi ind og siger: "Nu nærmer det sig, at den kan komme til at lande i Assens". Så går vi ind og kigger på det, siger han.

Se hele indslaget her: