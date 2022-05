Nu kommer knap fire kilometer støjskærm op langs motorvej

Du har hørt historierne igen og igen. Fynboer, som bor langs Fynske Motorvej, der klager over den konstante larm fra motorvejen.

Men nu kan en række beboere på strækningen mellem Odense V og Gribsvad juble.

For i maj måned begynder Vejdirektoratet at sætte i alt 3,8 kilometer støjskærm op.

- Vi er klar over, at der er en del støj fra motorvejen, og langs Fynske Motorvej er der flere mindre bysamfund tæt på motorvejen. Derfor monterer vi nu som en del af det samlede projekt fem støjskærme, der skal mindske støjen for naboerne til motorvejen.

- Det betyder ikke, at støjen fra motorvejen forsvinder helt, men den bliver væsentligt reduceret, siger Robin Højen Madsen, der er projektchef ved Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Støjskærmene bliver placeret fem steder. Det er ved Andebølle, Skallebølle, Brønserød og rastepladserne ved Kildebjerg.

Alle støjskærmene bliver fem meter høje - pånær Kildebjerg N, der bliver tre meter højt. Ved Rasteplads Kildebjerg S er der allerede etableret en ti meter høj støjvold. Arbejdet skal efter planen være færdig ved udgangen af oktober 2022.