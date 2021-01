Nyt fynsk testcenter åbner i Glamsbjerg

For at sikre at flest muligt bliver testet, kan borgerne i Assens Kommune nu blive testet inden for kommunegrænsen.

Hver mandag bliver det således muligt at møde op og få foretaget en PCR-test i Glamsbjerg. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det sker blandt andet på baggrund af et ønske fra borgerne om at kunne blive testet lokalt, fortæller borgmester Søren Steen Andersen (V).

- Jeg er derfor glad for, at vi nu har indgået en aftale med Region Syddanmark og Ambulance Syd om at sikre en fast dag, hvor testbilerne kommer. Samtidig er testcenteret placeret godt midt i kommunen, siger han i meddelelsen.

- Vi har heldigvis hidtil haft et relativt lavt smittetal i vores kommune, men vi kan også se, at tallet hele tiden bevæger sig. Covid-19 er tydeligvis tilstede - også i vores kommune. Derfor er test et af de redskaber, vi kan bruge i kampen for at inddæmme.

Kom i god tid

Det lokale testcenter bliver placeret indenfor i Aktivcenteret på Dærupvej 5 hver mandag 9-17.30. Her har alle unden symptomer mulighed for at møde op uden at have bestilt tid for at blive testet.

En test kræver blot, at man medbriger sit sundhedskort og bruger mundbind. Borgerne opfordes til at komme så tidligt som muligt.

- Køen til at blive testet ’lukkes’ på et tidspunkt, så testmedarbejderne kan nå dem, der allerede står i køen. Der kan derfor beklagevis være risiko for at køre forgæves – så mød op i god tid, skriver kommunen.

Stigning i smitte det seneste døgn

Assens Kommune har med 20 registrerede smittede inden for de seneste syv dage et incidenstal på 48,8.

Dermed placerer kommunen sig cirka midt i feltet af fynske kommuner.

Der er det seneste døgn registreret en stigning på 5,2 procent. Det er dog fortsat en forbedring set i forhold til for en uge siden, hvor kommunens incidenstal var næsten dobbelt så højt.