Sexdukkebordel er flyttet ind i Vissenbjerg

I snart to uger har de halvanden meter høje gummidukker med overproportionerede Barbie-dukkeformer haft hjemme på Doll House i Vissenbjerg.

Her har byens nye sexdukkebordel slået dørene op. Konceptet går ud på, at man kan leje en af de fire dukker i op til to timer og have sex med dem i et af bordellets værelser.

- Der har været folk fra Asien, der har været folk fra Sydamerika og fra hele Europa, siger Peter Shange, der er vært på bordellet.

Formålet er at give et tilbud til mennesker, som ikke kan få stillet deres fysiske behov andre steder.

- Et eller andet sted - i forhold til, at vi har mange gengangere, så må vi jo have ramt et eller andet af det rigtige, siger Peter Shange.

På gaden i Vissenbjerg var der ingen af de personer, TV 2/Fyn mødte, der havde de store indvendinger mod bordellet.

I februar sidste år åbnede Doll House et dukkebordel i Aarhus, men man måtte flytte igen på grund af modstand fra naboerne.

Sexolog ser muligheder

Helle Koldsø er sexolog og rådgiver om seksuel sundhed og trivsel. Hun mener, sexdukker kan fungere som et godt hjælpemiddel for nogen.

- En dukke tænkt som et hjælpemiddel kan have rigtig spændende muligheder i sig. Jeg tror også, at vi skyder forbi, hvis vi tænker, det er løsningen på ethvert seksuelt behov, eller at det er løsningen for enhver, siger hun.

Sexolog Helle Koldsø ser muligheder i, at sexdukker kan benyttes af mennesker, der ellers ikke kan få stillet deres fysiske behov.

Ifølge sexologen kan brugerne være drevet af blandt andet ensomhed. Hun mener, målgruppen for det nye bordel, kunne være den type kunde, der ville komme i et normalt bordel.

- Som måske netop kunne tænke sig at fravælge det traditionelle bordel, siger hun.