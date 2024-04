Slut med tyveri af Snaveskilt - her er syv andre eftertragtede byskilte

I 23 år har byskiltet i landsbyen Snave været et eftertragtet mål for langfingrede borgere.

Men fremover vil bynavnet være skrevet på vejen frem for et klassisk skilt. Det skyldes, at skiltet er blevet stjålet utallige gange siden 2001. Det koster Assens Kommune 100.000 kroner om året at sætte nye skilte op. For der stjæles i gennemsnit 100 skilte om året.

- Vi har oplevet de seneste 22 år, at byskiltene er blevet stjålet. Vi er herude cirka to gange om ugen og sætte nye skilte op, siger afdelingsleder hos entreprenørgruppen i Assens Kommune Kenth Bang Lindholm.

Men Snave er ikke den eneste by i landet, der oplever at få stjålet deres skilte.

Derfor får du her en liste over andre eftertragtede skilte: