Stor politiaktion: Fynbo formodet skudt med luftgevær

- Vi har en formodning om, at det er et luftgevær, siger Henrik Strauss.

De anholdte skal nu afhøres på politistationen.

Vagtchefen fortæller yderligere, at det umiddelbart udelukkende har været uoverenstemmelser mellem de tre parter, og at der derfor er trygt igen i området derude.

- Det har ikke været rettet mod borgere, men jeg har stor forståelse for, at det har føltes utrygt for folk i området, som bare har gået og nydt det gode vejr, siger Henrik Strauss.