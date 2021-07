Giftige fisk gemmer sig i Storebælt: Sådan skal du gøre, hvis du bliver stukket

- Altså hvis det er, fordi der er masser af plankton, som fjæsingerne kan leve af, så kan det også godt tænkes, at der er flere her. Større er vores farvande ikke, siger han.

Alligevel kan det være godt at tage sine forholdsregler, lyder det.

Flere faktorer spiller ind

Biolog Sune Leick forklarer, at der er mange faktorer, der spiller ind, når der et år er mange af den giftige fisk ved en strand.

Blandt andet om det har været en mild vinter og et mildt forår. Så har fjæsingen bedre vilkår.

Selv er han ikke stødt på en fjæsing ved en strand, men der bliver med mellemrum fisket nogle op tæt ved Fjord&Bælt i Kerteminde.

- Det er ved sådan nogle sandstrande som her ved Kerteminde, at de opholder sig. Der graver de sig ned i sandet, hvor de så er om dagen - og først om natten svømmer de ud for at skaffe føde, siger Sune Leick.

Det betyder dog ikke, at man behøver at undgå stranden, mener biologen.

I andre lande har de dyr, der er livsfarlige, men det er ikke tilfældet med fjæsingen, selvom dens giftige stik kan være meget smertefuldt.

Sådan skal du gøre

Der er desuden ting, man kan gøre både for at gardere sig, men også behandle, hvis uheldet skulle være ude.

Fjæsingen er udstyret med fem til syv mindre pigge på dens rygfinner, som typisk er dem, badegæster kommer til at træde på og dermed bliver stukket af.

Derudover er der også nogle større pigge, som sidder på fjæsingens gælder.

- Det kan være en god idé at tage et par badesko på, for på den måde er man mere eller mindre sikker på ikke at blive stukket af en fjæsing. Jeg kunne godt selv finde på at tage badesko på, siger Sune Leick

Piggene på gællerne, mener man, kan stikke igennem gummistøvler, men man skal være helt exceptionelt uheldig, hvis man skal rammes af de pigge.

Hvis man dog alligevel bliver stukket, er der en måde, hvorpå man kan tage det værste af smerterne.